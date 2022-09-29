義籍太空人握金鑰 成國際太空站首位歐洲女指揮官

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社巴黎28日綜合外電報導）義大利太空人克利斯托佛瑞提（Samantha Cristoforetti）今天在一場從太空現場直播的儀式中，成為首位握有國際太空站（ISS）指揮權的歐洲女性。

法新社報導，卸下指揮棒的俄籍太空人阿騰葉夫（Oleg Artemyev）似乎利用這個機會，罕見地在太空中隱晦指涉烏克蘭戰事，說「撇開地球上的風風雨雨，我們的國際合作仍持續進行」。

阿騰葉夫在輕鬆愜意的儀式中，將一把金色鑰匙交到克利斯托佛瑞提手裡，象徵她在10月10日返回地球以前，是國際太空站的新任指揮官。

45歲的克利斯托佛瑞提曾是義大利空軍飛行員，現為歐洲太空總署（European Space Agency）太空人，她今年4月二度抵達國際太空站。

克利斯托佛瑞提2014年和2015年在軌道上待了199天，成為置身太空時間最久的女性紀錄保持人。

她還是2000年設立國際太空站指揮官一職以來的第5位女性指揮官，同時也是第一位非美國籍女性指揮官。

阿騰葉夫對於在國際太空站上效力的10人全數給予肯定，其中包括4名美國人、5名俄羅斯人和克利斯托佛瑞提。

他說，他將國際太空站視為「阿波羅-聯合號計畫的延續」；這是1975年冷戰時期美國和蘇聯合作執行的第一項載人國際太空任務。

阿騰葉夫指出，在那段時期，「各國之間的關係也不簡單，有人找到了通往和平的道路，找到了在各地結束戰爭的道路」。他沒有直接提及烏克蘭。

國際太空站在距離地球超過400公里的軌道上運行，指揮官負責站內人員執行的所有任務。

若發生緊急情況，指揮官有權不等候地面控制中心下達指示就做出決定。（譯者：李佩珊/核稿：曾依璇）1110929