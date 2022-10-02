華航首架皮卡丘彩繪機台北飛東京 首航客喊好幸運

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華航首架「皮卡丘彩繪機CI」2日首航台北松山－東京羽田。有從來自台北旅客直說很幸運。華航也在東京舉行皮卡丘彩繪機CI東京羽田飛台北松山的首航典禮。中央社記者楊明珠東京攝 111年10月2日

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（中央社記者楊明珠東京2日專電）華航首架「皮卡丘彩繪機CI」今天首航台北松山飛往東京羽田，有從台北抵達東京的旅客說很幸運。華航今天也在東京舉行皮卡丘彩繪機CI東京羽田飛台北松山的首航典禮。

華航7月參與日本寶可夢公司的「飛翔皮卡丘計畫」，推出首架皮卡丘彩繪機CI，今天上午從台北松山機場起飛，於下午1時10分（台灣時間下午約12時10分）左右抵達東京羽田國際機場（羽田機場第3航航廈）。

皮卡丘彩繪機CI機上繪有11隻寶可夢位於機身兩側，包括飛翔皮卡丘、謝米、青綿鳥、波克基斯、食夢夢、胖丁、卡比獸、呆呆獸、熊寶寶等，另外機頭、機腹、機翼及引擎還有隱藏彩蛋。

機上除了有專屬登機證及行李名牌，客艙內的枕頭套、盤墊紙、紙杯、清潔袋及綜合果豆等，隨處可見皮卡丘可愛的身影，空服員也身著飛翔皮卡丘圍裙服務。

今天從台北搭乘這架皮卡丘彩繪機CI抵達東京的旅客當中，有一群從事護理相關工作的台灣女士，對於能搭乘台灣首架皮卡丘彩繪機CI的首航機，感到很興奮，在機內拍了不少有皮卡丘圖案的物品，下機後又受到化身為「機長」的皮卡丘歡迎。

華航今天在東京羽田機場第三航廈舉行皮卡丘彩繪機CI由東京羽田飛往台北松山機場的首航典禮。華航日本地區處長張鴻鐘致詞時表示，飛翔皮卡丘計畫的宗旨與華航推動SDGs永續發展經營的理念相通，歷經2年的籌備時間彩繪機完成，希望能讓寶可夢（Pokémon）粉絲們在空中相見歡。

他說，參與飛翔皮卡丘計畫，華航是以最新型客機A321neo擔綱，為了表示華航對彩繪機的重視，特別指定華航的黃金路線，也就是台北松山-東京羽田為首航。飛翔皮卡丘計畫希望能帶動COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫後的觀光，也期盼能提升大家對旅遊的樂趣。

飛翔皮卡丘計畫的負責人福永晉滿頭大汗，因為他才搭乘「皮卡丘彩繪機CI」從台灣松山回到東京羽田。

他致詞時說，飛翔皮卡丘計畫是使於疫情期間人們移動受限時，目的是希望大家能藉此重拾旅行的樂趣。當大家能再次來往世界各地後，希望這架皮卡丘彩繪機CI能成為寶可夢粉絲出外探索世界的奇蹟。

他還表示，聽說台灣即將於10月13日起國境將全面解封，這可說是最棒的起點，希望大家都能搭乘皮卡丘彩繪機CI前往台灣。此外，10月21日至23日將在台北舉行寶可夢活動，希望更多人訪台與參與，並好好享受台灣的美食及各項樂趣。

首航典禮結束後，張鴻鐘受訪時表示，台灣10月13日國境將解封，對華航而言是一大利多，華航也想盡快恢復疫情前的班數，現在羽田是每天一班，希望儘速恢復一天2班，現在目標大概是11月能恢復，成田機場（位於東京的鄰縣千葉縣）也是。希望未來持續增班，迅速恢復到疫前榮景。

被媒體問及若要恢復飛航班數，是否有人手不足的問題時，張鴻鐘說，華航這邊目前沒有問題，但主要是在日本航空公司（日航，JAL）在疫情期間為了讓員工有多一點工作機會，就外派出去了，兩年下來要招回來要訓練，因此有時會遇到瓶頸，期盼日航能協助華航儘早恢復班次。

被問及目前機位訂購情況，張鴻鐘表示，10月13日之後應該就是蠻多的，但畢竟班次還不多，他看報紙報導得知有些人反映說日本團費增加50%，他覺得這對旅客來講會有點影響。

他說：「我們還是樂觀其成，基本上我們（華航）機票還是根據市場機制來決定。」

被問及新航空公司成立，是否對華航造成影響時，張鴻鐘表示，華航畢竟是個老牌子，算是flag carrier（代表國家的航空公司），會以不變應萬變。

他說，華航董事長謝世謙在去年就是靠著客機當貨機，打造出很好的成績，所以華航不怕挑戰。但是你遇挑戰，華航兵來將擋，水來土掩，沒在怕，尤其在華航在董事長謝世謙、總經理高星潢的領導下，他更是信心百倍。

對於華航機位訂購情況，張鴻鐘認為大概有6、7成，年底耶誕節那一波應該是蠻重要的，值得觀察。（編輯：黃自強）1111002

華航首架「皮卡丘彩繪機CI」2日首航台北松山飛抵東京羽田後，華航在東京羽田機場舉行皮卡丘彩繪機CI由東京羽田飛往台北松山機場的首航剪綵典禮。中央社記者楊明珠東京攝 111年10月2日

華航首架「皮卡丘彩繪機CI」2日首航台北松山－東京羽田，約下午1時10分（台灣時間12時10分）抵東京羽田第三航廈，華航日本地區處長張鴻鐘接機。中央社記者楊明珠東京攝 111年10月2日