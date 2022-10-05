駐教廷使館國慶紀念三大里程碑 教廷外長出席

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駐教廷使館舉辦國慶酒會，教廷政要、各修會代表、駐教廷使節團等超過250位貴賓出席。（駐教廷使館提供）中央社記者黃雅詩傳真 111年10月5日

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（中央社記者黃雅詩台北5日電）駐教廷大使館今天舉辦國慶酒會，教廷外長蓋拉格（Paul Gallagher）等多位高階神職人員出席。蓋拉格致詞時特別感謝台灣持續提供各項人道援助，並支持世界各地神職人員的福傳工作。

駐教廷大使李世明致詞表示，今年是中華民國111年國慶，也是台梵建交80週年，同時是教廷首位宗座代表剛恆毅樞機主教（Celso Costantini）派駐中華民國100週年，三個特別值得紀念的里程碑，讓今年國慶更具特別意義。

駐教廷大使館今天在教廷宗座傳信公學院（Pontifical Urban College）舉辦國慶酒會，蓋拉格、教廷樞機主教團團長雷伊（Giovanni Battista Re）、國務院助理院長康納（Roberto Cona）、禮賓司長莫菲（Joseph Murphy）、教廷促進人類整體發展部副秘書長巴吉歐（Fabio Baggio）、教廷跨宗教對話部秘書長英都尼（Indunil Kodithuwakku）等多位教廷政要，及各修會代表、駐教廷使節團逾250人出席。

李世明表示，天主教多年來對台灣發展貢獻重大，如今輪到台灣回饋國際社會，台灣除在疫情期間響應教宗「眾位弟兄」通諭，向世界援助所需物資，體現台灣能幫忙精神，也落實教宗「為祢受讚頌」通諭，致力應對全球氣候變化挑戰。

李世明表示，俄烏戰爭和中國近來對台最大規模軍演，都提醒國際正面臨威權主義擴張威脅，台海安全是世界和平穩定關鍵，正如蔡總統指出，台灣不會挑起爭端，但會堅定捍衛主權與國家安全，籲請國際社會支持自由民主台灣，共同維護台海和平穩定。

李世明表示，台灣將致力維持兩岸現狀，並對建設性、無預設條件與對等對話抱持開放態度，正如教宗方濟各最近所強調，只有武器噤聲與對話開始，和平才是可能的。

李世明指出，展望未來80年，台灣將秉持「踏實外交」和「互惠互利」原則，與教廷和全球民主社會建立更緊密聯繫，並向國際社會表明，台灣是世上一股向善力量。

蓋拉格致詞時肯定李世明有關台灣回應教宗通諭及加強台梵關係的演說內容；他並感謝台灣及駐教廷大使館過去以來，持續提供各項人道援助，特別是疫情期間的作為非常慷慨且很有幫助，他也感謝台灣支持世界各地的神職人員的福傳工作。

駐教廷大使館特別安排旅義台籍聲樂家劉夢潔在酒會前領唱教廷與中華民國國歌，及吟唱聖母頌、梅花、高山青等歌曲。現場並有台灣管弦樂團「灣聲樂團」音樂總監李哲藝挑選授權的10首台灣民謠，作為酒會背景音樂。

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駐教廷大使館表示，，最令來賓驚喜的是，音樂響起時即有10位身著台灣原住民服飾的義大利舞者翩然入場，該表演是由旅義台灣知名舞蹈家楊玉玲編舞，融合台灣民俗舞與現代舞，凸顯台灣豐富多元文化。

駐館並將目前在大使館舉行的「慶祝台梵建交80年：友善台灣/眾位弟兄」書畫展，較具天主教特色的代表性作品移至會場展出，內容來自教宗通諭與聖經內容，吸引不少賓客拍照欣賞。（編輯：蘇龍麒）1111005