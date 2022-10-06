英媒登王國材專文：對中磕頭排除台灣 危害全球飛安

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（中央社記者陳韻聿倫敦6日專電）英國「金融城早報」（City A.M.）5日刊登交通部長王國材專文，指出在中國影響下，台灣遭排除於國際民航組織（ICAO）之外，危害國際航空安全、妨礙各國經驗交流。

專文提到，航空安全超越國家邊界，台灣是全球航空網絡不可缺少的一部分；台灣管理的台北飛航情報區（Taipei FIR）涵蓋18條國際航線，台灣規模最大的桃園國際機場曾被名列全球前5個最繁忙機場。儘管遭ICAO排除，台灣仍提供國際社會多樣的航空相關資訊服務、為確保國際空運的順暢盡心力。

不過，王國材指出，透過ICAO取得航空即時資訊日益重要，以利避免風險、持續確保國際航空的安全與效率。

王國材以中共近期的不負責任舉措為例，指出共軍軍機屢侵犯台灣空域、北京屢藉故在台灣周邊舉行大規模軍事演訓，台灣保衛航空安全和航線順暢的努力卻因遭ICAO排除而受阻，鄰近的飛航情報區無法與台北取得即時聯繫，國際航空業被迫承擔不必要的成本。

王國材指出，排除台灣也剝奪國際社會借鏡台灣經驗的機會，包括台灣如何在立法管理無人機使用與發展無人機相關產業之間取得平衡。台灣在各機場建立的無人機防衛系統也具國際競爭力。

ICAO大會每3年開會一次，今年9月27日至10月7日在加拿大蒙特婁（Montreal）舉行的大會是全球COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發與俄羅斯2月全面侵略烏克蘭以來首次。

王國材指出，現在正是擴大ICAO的重要時機；今年大會主題是「重新連結世界」（Reconnecting the world），為達此目標並建立無縫隙的全球飛航安全網絡，台灣應被納入。（編輯：高照芬）1111006