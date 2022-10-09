奈及利亞翻船事故 至少10死60失蹤

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（中央社奈及利亞首都阿布加9日電）官員今天表示，奈及利亞東南部安那布拉州（Anambra）發生翻船事故，造成至少10人死亡，60人失蹤。

路透社報導，國家緊急事故管理（National Emergency Management Agency）地方協調員塔尼穆（Thickman Tanimu）告訴路透社，這艘搭載85人的船隻在洪水中翻覆。

安那布拉州長索盧多（Chukwuma Charles Soludo）發布聲明說，有10人溺死。州緊急事故管理單位表示，今晚有15人獲救。

事故發生在昨天上午11時至中午之間，前地方官員奧金（Afam Ogene）表示，船隻出發後不久引擎故障，隨即被海浪打翻。

「這是在地製造的船隻，能搭載超過100人，不幸的是引擎故障，乘客互相踩踏。」

塔尼穆說，軍方救災部隊正在協助搜索工作。

奈及利亞36州今年共有29州爆發洪水，安那布拉是其中之一，洪水沖走住宅、作物和道路，造成至少50萬人受災。

奧金表示，洪水摧毀了8個社區的對外道路，居民不得不得靠船隻出入。（譯者：鄭詩韻/核稿：劉文瑜）1111009