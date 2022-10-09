更多編輯台推薦新聞：
克里米亞大橋爆炸 重創俄軍烏克蘭南部補給線
國際

克里米亞大橋爆炸 重創俄軍烏克蘭南部補給線

一週大事／北韓射彈飛越日本、印尼足球場踩踏事故、橘高校訪台...
生活

一週大事／北韓射彈飛越日本、印尼足球場踩踏事故、橘高校訪台...

專訪／創作30年後仍覺有趣的故事 川口俊和跨越時空打造感動
文化

專訪／創作30年後仍覺有趣的故事 川口俊和跨越時空打造感動

次世代疫苗18歲以上預約看這裡 新北桃園台中高雄設點隨到隨打
生活

次世代疫苗18歲以上預約看這裡 新北桃園台中高雄設點隨到隨打

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
特派專欄／泰國法政大學1976年鎮壓事件 不能被遺忘的歷史
首頁 / 國際

奈及利亞翻船事故 至少10死60失蹤

2022/10/9 13:45
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社奈及利亞首都阿布加9日電）官員今天表示，奈及利亞東南部安那布拉州（Anambra）發生翻船事故，造成至少10人死亡，60人失蹤。

路透社報導，國家緊急事故管理（National Emergency Management Agency）地方協調員塔尼穆（Thickman Tanimu）告訴路透社，這艘搭載85人的船隻在洪水中翻覆。

安那布拉州長索盧多（Chukwuma Charles Soludo）發布聲明說，有10人溺死。州緊急事故管理單位表示，今晚有15人獲救。

事故發生在昨天上午11時至中午之間，前地方官員奧金（Afam Ogene）表示，船隻出發後不久引擎故障，隨即被海浪打翻。

「這是在地製造的船隻，能搭載超過100人，不幸的是引擎故障，乘客互相踩踏。」

塔尼穆說，軍方救災部隊正在協助搜索工作。

奈及利亞36州今年共有29州爆發洪水，安那布拉是其中之一，洪水沖走住宅、作物和道路，造成至少50萬人受災。

奧金表示，洪水摧毀了8個社區的對外道路，居民不得不得靠船隻出入。（譯者：鄭詩韻/核稿：劉文瑜）1111009

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族