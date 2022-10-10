駐泰處雙十國慶晚會 泰國各界共襄盛舉

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駐泰代表處10日舉行COVID-19疫情後首次大型的國慶晚會，駐泰代表莊碩漢（左5）和泰國前副總理蓬貼（Phongthep Thepkanjana）（右6）一起切國慶蛋糕。中央社記者呂欣憓曼谷攝 111年10月10日

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（中央社記者呂欣憓曼谷10日專電）駐泰代表處今天舉行COVID-19疫情後首次大型的國慶晚會，象徵民國111年的冰雕以及「守土衛國、你我同行」主視覺圖樣吸引許多賓客爭相拍照，泰國各界共來了500多人共襄盛舉。

中華民國駐泰國代表處今天晚間在曼谷凱悅愛侶灣飯店（Grand Hyatt Erawan Hotel）一樓大宴會廳盛大舉行「中華民國111年國慶晚會」，由駐泰代表莊碩漢主持。

由於受到2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情影響，過去2年國慶活動暫停舉辦或是以小規模舉辦，今年是疫情後第一場大規模舉辦的國慶活動，現場來了500多位泰國政、軍、警、泰華僑團與台商社團和各國使節共襄盛舉。

今年國慶晚會現場有象徵民國111年的冰雕，晚會入口有今年國慶「守土衛國、你我同行」主視覺圖樣，吸引許多賓客爭相拍照。

駐泰代表處還特別邀請2019年華語歌唱大賽冠軍劉美林、旅泰小提琴家李采璇老師及台商青年樂團IDR（Idea Dream Rockers）等人到場演出，氣氛熱鬧非凡。

莊碩漢致詞表示，儘管疫情肆虐全球2年餘，台灣卻能在政府、產業及國人積極防疫下，以穩健開放態度，成功再創「台灣經濟奇蹟2.0」。

莊碩漢指出，台泰經貿交流也未被疫情拖住腳步，泰國深受全球台商青睞，去年台泰貿易總額達151.66億美元，為第5大外資來源國，今年上半年投資倍增，躍升為泰國第1大外資來源國，至10.6億美元。（編輯：高照芬、黃自強）1111010

駐泰代表處10日舉行COVID-19疫情後首次大型的國慶晚會，象徵民國111年的冰雕是會場焦點。中央社記者呂欣憓曼谷攝 111年10月10日