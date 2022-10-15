日本豪華列車七星號翻新上路 票價最貴逾36萬元

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（中央社東京15日綜合外電報導）日本九州豪華寢台列車（臥鋪列車）「七星號in九州」車廂經過翻新後，今天開始載客行駛，每人票價較過去高漲5成到6成之多，最高要價170萬日圓（約新台幣36萬5600元）。

日本每日新聞報導，七星號從2013年10月15日上路後，點燃日本「豪華列車風潮」，JR九州公司配合營運以來第10年，改裝七星號列車，讓內裝更加高級，搭載人數也從原本的30人減至20人，並增設更多設施。

上午9時50分，一列搭載16名旅客的七星號列車從福岡市博多車站出發，展開2天1夜的九州周遊行程。

JR九州公司社長古宮洋二說，將要求新的七星號工作人員在服務上精益求精，以獲全球認可的列車作為努力目標。

由於定位更加豪華高級，價格也較過去提高5到6成之多，4天3夜行程每人要價最高170萬日圓。

七星號外觀特徵是在具有光澤的酒紅色車體上鑲著金色車徽，車內寢室與餐廳使用大量木頭及日本傳統工藝品。

這次改裝將車內原有14間客房減少到10間，並在2號車設置聊天座位區及鋪設榻榻米的茶屋，另在3號車設置酒吧及藝廊。

根據目前公布的價格，列車行程分為2天1夜及4天3夜兩種，前者每人要價65萬日圓到90萬日圓不等、後者每人要價125萬日圓到170萬日圓不等。（譯者：黃名璽/編輯：曾依璇）1111015