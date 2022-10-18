倫敦東亞電影節19日開幕 放映該死的阿修羅等台片

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（中央社記者陳韻聿倫敦17日專電）英國規模最大亞洲影展「倫敦東亞電影節」19日至30日舉行，期間放映10部台灣電影，包括代表台灣角逐2023年美國奧斯卡金像獎最佳國際影片、導演樓一安作品「該死的阿修羅」。

倫敦東亞電影節（London East Asia Film Festival）今年選映43部當代和經典亞洲電影，來自台灣的10部電影，包括曾英庭導演的「查無此心」、楊德昌的「獨立時代」、姚宏易的「我心我行」、王君弘的「幻日手記」、候孝賢的「海上花」。

還有姜秀瓊及關本良導演的紀錄片「乘著光影旅行」、唐福睿的「童話‧世界」、「該死的阿修羅」、陳駿霖的「初戀慢半拍」、沈丹桂的「頭七」。

其中，曾英庭22日將出席「查無此心」映後座談。曾英庭入圍今年金馬獎最佳新導演。

影展在放映規劃方面頗見巧思，延續歷年來重視向英國本地觀眾介紹東亞重要影人的作風，電影節今年別出心裁，首度以電影攝影師為主角，即聚焦台灣，推出「李屏賓專題」，選映影片之一「乘著光影旅行」呈現李屏賓的幕後工作故事。

1954年出生的李屏賓曾獲坎城影展最佳攝影、柏林影展銀熊獎等國際大獎肯定，更5度獲頒金馬獎最佳攝影，被譽為「光影詩人」，長期與侯孝賢合作，影展因此特別為專題選映「海上花」。

此外，影展精選了今年以來票房、口碑俱佳的台灣電影作品，包括法律類型片「童話‧世界」、取材自真實社會事件的「該死的阿修羅」、浪漫喜劇「初戀慢半拍」。

適逢萬聖節，電影節推出恐怖片單元，取材自傳統喪葬文化的「頭七」將應景呈現台式驚悚。

在競賽單元方面，「查無此心」、「我心我行」、「初戀慢半拍」、「幻日手記」將與來自日本、南韓、香港等地作品一同競逐獎項。競賽單元參加資格為執導3部以內作品的新生代導演。

值得一提的是，有3部作品將先於台灣上映，包括懸疑犯罪片「查無此心」，呈現台灣知名舞蹈家許芳宜生命故事、入圍今年金馬獎最佳攝影的「我心我行」，以及今年入圍瑞士「真實影展」（Visions du Reel）的實驗風格電影「幻日手記」。

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倫敦東亞電影節今年為第7屆。電影節英籍韓裔創辦人、總監田惠晶表示，今年是COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情後觀眾首度大幅回流實體電影院，今年影展推出多部亞洲最新話題作品，期待能吸引本地觀眾了解亞洲文化的多變風貌、促進跨文化理解。

文化部駐英國代表處文化組組長陳斌全說，近年來文化組參與合作的英國本地影展或電影機構放映活動都頗受歡迎，包括曼徹斯特藝文機構HOME的台灣電影系列放映、倫敦亞洲酷兒影展（Queer East）、愛丁堡台灣影展等，倫敦東亞電影節多年來則是介紹台灣商業電影的重要平台。（編輯：陳彥鈞）1111018