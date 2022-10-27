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布林肯：中國加強對台施壓 美堅持和平解決歧見

2022/10/27 09:16
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（中央社華盛頓26日綜合外電報導）美國國務卿布林肯今天說，中國已決定不再接受台灣局勢現狀，並開始對台加強施壓，包括可能使用武力實現目標，而美方數十年來都堅持「必須以和平方式處理和解決這些歧見」。

路透社和美國之音（VOA）報導，布林肯（Antony Blinken）在彭博（Bloomberg）籌辦的一場活動上指出，中國改變了華府和北京之間數十年來的基本認識，也就是將和平處理中國與台灣之間的分歧。

布林肯說：「改變的是，北京政府決定不再接受這種現狀，他們希望加快實現統一的進程。」

他也說，中國也已決定對台灣加強施壓，如果施壓策略起不了作用，可能會「以武力實現目標」，「這已經發生根本性的變化」。

布林肯表示，美國將「堅持數十年來的主張，即這些分歧需要以和平方式處理和解決，不能也不應片面改變現狀，尤其是藉由武力來改變；我們在台海和平與穩定方面有持久的利益」。

他補充說，華府不希望「冷戰」，也不是試圖限制中國，但堅決維護美方自身利益。

布林肯上週表示，北京決心要在「更快的時間內」實現兩岸統一，但他沒有具體說明時間點。

美國總統拜登政府一再指控中國以美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）8月訪台為藉口，在台灣周邊海空域連續多天進行軍事演習。

美軍參謀首長聯席會議主席密利（Mark Milley）去年曾表示，中國不太可能在未來幾年內以軍事手段奪取台灣，時任美國印太司令部司令的戴維森（Philip Davidson）則告訴國會，共軍攻台有可能在未來6年內發生。

中共總書記習近平這個月在20大表示，北京永遠不會放棄對台灣使用武力的權利，但會爭取和平解決。（譯者：陳昱婷/核稿：李佩珊）1111027

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