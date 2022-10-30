美國教授研究左傳成名 難忘40年前留學台灣

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加州大學洛杉磯分校（UCLA）教授史嘉柏（David Schaberg）（圖）難忘40年前到台灣學中文，感激台灣人對他的溫暖，鼓勵學生到台灣交流。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 111年10月30日

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（中央社記者林宏翰洛杉磯30日專電）UCLA人文學院院長史嘉柏表示，40年前留學台灣，不僅是他學術生涯的起點，台灣人的溫暖令他感激在心，難忘住宿舍、與同學吃夜市美食的日子。

駐洛杉磯辦事處27日代表教育部頒發「全球留台傑出校友獎」給加州大學洛杉磯分校（UCLA）教授史嘉柏（David Schaberg）。他是西方學界研究中國古代經典「左傳」的重要學者，專書曾獲列文森獎（Joseph Levenson Prize）。

他受訪時回憶40年前，仍是史丹佛大學生，曾到台灣一邊在師大學習中文，一邊在YMCA當英文老師。

他當時寄住台北市光復南路、國父紀念館對面的林家，很感謝「林家的伯伯、阿姨」對他的照顧，特別是林伯伯送他一本三民書局出版的「古文觀止」影響了他的學術生涯。

史嘉柏向中央社記者說，這本「古文觀止」現在還收藏在書櫃裡，「今天出門前，我還特別拿出來翻一翻」。他當時讀了「古文觀止」前幾篇選自春秋左傳的文章，深受吸引。

受到林伯伯這本古文觀止的啟發，史嘉柏1986年自史丹佛大學畢業後二度訪台，這次到國立台灣大學的中文系當選讀生，與大學部學生一起上中國文學史、左傳、史記、戰國策、莊子、易經等課。

史嘉柏回憶，在台大讀中文系兩年，住在日治時期留下來的宿舍，雖然破舊，最難忘的是身邊的同學，第一手向他介紹了台灣的歷史、政治與文化發展，也常到各地遊玩，足跡到過基隆、淡水。

史嘉柏對台灣有多喜愛，從他對美食的接受度就可看得出來。當他說出最愛臭豆腐時，引起全場驚呼。他說「聞起來很臭，可是吃起來很好吃」。

史嘉柏1988年返美深造，1996年取得哈佛大學比較文學博士，他的左傳研究在英美學界占有重要地位。2001年的專書A Patterned Past: Form and Thought in Early Chinese Historiography曾獲得美國漢學研究的重要獎項列文森圖書獎。

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史嘉柏近10年擔任UCLA人文學院院長，在院內創立台灣研究計畫，推動現代台灣語言、文化、歷史、政治等各領域研究，他自認動力來自「心裡一直懷念著40年來台灣人對我的友善，台灣教授與學生們給我的指導」。

史嘉柏說，他鼓勵美國學生，有機會到台灣去學中文、學台語，親身瞭解這個國家如何從1949年以來，一路演變成現今世界上最優秀、最值得注意的民主國家。（編輯：高照芬）1111030