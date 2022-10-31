土耳其中文學校辦文化營 台灣子弟體驗寶島風情

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（中央社台北31日電）土耳其中文學校舉辦第3屆「台灣文化營」，以「環島台灣」為主題，課程融入廟會文化、布袋戲傳統戲曲、客家文化與原住民文化，讓來自土耳其各地18位小朋友更認識寶島風情。

土耳其中文學校28日至31日在南部地中海濱度假勝地安塔利亞（Antalya）舉辦第3屆「台灣文化營」，來自土耳其各地的18位小朋友在家長陪伴下接受這場以「環島台灣」為主題的文化洗禮。

儘管學校師資人力和資源有限，營隊仍以北中南東4個台灣地理區塊進行劃分，設計結合當地文化的課程內容，希望讓學員透過活動而更認識台灣，強化其身分認同，未來成為在土耳其傳播台灣文化的使者。

土耳其中文學校指出，4區課程分為兒少與幼兒兩組，分別由教師楊心瑤、陳璟宜教學，介紹各區主要景點與特色美食，並且由助教李玟諭、陳孟淳、夏繡鳳講授布袋戲、客家文化、阿美族文化，讓學員體驗多元饗宴。

小朋友也進行八家將臉譜彩繪，了解廟會文化。課程還安排客家語言和歌謠教學，以及阿美族豐年祭等內容，文化營並設計闖關活動以加深學習效果。土耳其中文學校校長張家蘭特地於活動前，從台灣帶回臉譜面具、布袋戲偶、空白美濃紙傘與原住民配飾，讓學員在土耳其也能體驗台灣風情。

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土耳其中文學校於2015年向僑務委員會登記立案後，已從最初僅安卡拉、安塔利亞兩所分校，目前在第一大城伊斯坦堡、西北部柯加里省（Kocaeli）省會伊茲米特（Izmit）都設有分校，學生人數則從最初僅7人，目前增至43人。

駐土耳其代表處也在會場舉辦領務巡迴服務，提供台灣鄉親各項領務申請及諮詢。代表處在臉書粉絲專頁指出，許多在土耳其成長的小朋友能以流利中文對話，令人振奮，由此也可以看出土耳其中文學校在推廣家鄉語言文化方面的用心。（編輯：陳惠珍）1111031

土耳其中文學校28日至31日在安塔利亞舉辦第3屆「台灣文化營」，來自土耳其各地18位小朋友在家長陪伴下接受以「環島台灣」為主題的文化洗禮。（張家蘭提供）中央社 111年10月31日