新加坡金融科技節登場 台業者盼拓展東南亞市場

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（中央社記者侯姿瑩新加坡2日專電）新加坡金融科技節（Singapore FinTech Festival）本週登場，其中台灣新創館共有6家廠商參展，展出包括OMO（虛實整合）、數位身分認證、支付系統等解決方案，盼拓展東南亞市場。

由新加坡金融管理局攜手非營利組織Elevandi主辦的新加坡金融科技節，於10月31日至11月4日舉行。這項實體活動吸引各國政府官員、監管機構代表及企業家、金融服務業與科技業領袖等共襄盛舉。

主辦單位指出，活動共有逾500家參展廠商，預計吸引超過6萬人參與。

台灣亞洲‧矽谷計畫執行中心及金融科技創新園區也組團赴星參展，藉此金融科技國際會展平台，協助台灣業者開創全球市場商機。台灣新創館（Startup Island Taiwan Pavilion）共有6家廠商參展，展示項目包括加密貨幣平台、電子簽名雲端服務、數位身分認證及支付系統等解決方案。

參展廠商包括主打OMO（虛實整合）數位轉型解決方案的騰雲科技，解決方案包括會員管理與行銷應用、線上線下運營管理與優化、雲端商務管理與電商平台暨官網App建置、多元支付連接整合等。

騰雲科技策略長史美圻接受中央社記者訪問時表示，公司推出的解決方案是在統一的雲端平台上，透過資料串接可完成多項服務，配合AIoT設備可以在任何地方提供服務、產生交易。目前台灣的客戶包括新光三越百貨、遠東集團等，另外在中國、馬來西亞、日本、越南也都有客戶。

他說，新加坡是東南亞很重要的樞紐，「要發展東南亞市場，新加坡是很重要的點」，希望藉由這次赴星參展找到合作夥伴。

另一家參展廠商、喬睿科技商務部業務副理蔡宇傑受訪表示，旗下TapPay支付系統搭配的付款閘道（payment gateway）已串接超過18家台灣及國際銀行。除了台灣，TapPay也已進入日本市場，預計明年進軍泰國。

蔡宇傑指出，希望藉由這次參展拓展東南亞市場，包括新加坡、馬來西亞、菲律賓都在考慮範圍內。

數位金融解決方案供應商偉康科技同樣也盼利用參展機會打開東南亞市場。該公司應用FIDO（線上快速身分驗證服務）技術提供數位身分認證解決方案，目前客戶以台灣銀行業、科技業為主，希望未來進一步擴展至海外。（編輯：韋樞）1111102