日本規模最大道教宮廟在埼玉 十足台灣味

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（中央社東京6日綜合外電報導）日本規模最大道教宮廟座落於埼玉縣內擁有悠閒田園風光的坂戶市，是一座擁有強烈台灣特色、名為「聖天宮」的豪華宮廟，日媒形容來到此地就會讓人感覺像去到台灣。

日本產經新聞報導，聖天宮距東武東上線若葉站約2.5公里，附近都是住宅區及農地，占地約2萬3000平方公尺。入內後會看到祭拜的是道教最高的3位神祇「三清道祖」，可以體驗台灣風格的祭拜。

聖天宮內到處都可看到以龍作為裝飾，整體色系以黃色及紅色等為主，進入宮廟頗有去到台灣之感。宮廟內甚至還有販售台灣茶飲及聖天宮紀念品的自動販賣機，更增添幾許台灣味。

聖天宮方面表示，聖天宮是由台灣商人康國典所興建，起因康國典曾患重病，但向三清道祖祈願後保住一命。康國典為了讓更多人可以祈願所以決定蓋廟，獲神諭選在坂戶興建。

雖然康國典跟坂戶沒有地緣關係，依舊遵從神諭在1981年動工，找來台灣頂尖的修建宮廟專業師傅，最後在1995年正式開廟。

雖然整座宮廟興建花費不明，但因為龍的雕刻物等都從台灣運來，廟方人員表示「光是運費就花了好幾億日圓」。

由於宮廟建物本身讓人感覺不可思議的雄偉，這種難得一見的景緻吸引不少日本人前往，近年來甚至成為變裝民眾拍照聖地。

廟方表示，變裝拍照採預約制，希望大家穿著合宜的服裝享受變裝樂趣。

住在埼玉縣飯能市的70多歲男性說，真的好像去到台灣，但實際上卻是在坂戶，「感覺很划算」。（譯者：黃名璽/核稿：陳政一）1111106