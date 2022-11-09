尼泊爾西部遭5.6地震侵襲 鄰國印度也有感

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（中央社加德滿都9日綜合外電報導）美國地質調查所（US Geological Survey，USGS）表示，尼泊爾西部今天遭規模5.6地震侵襲，相鄰的印度都可以感受到震動。

法新社報導，地震震央位於尼泊爾首都加德滿都（Kathmandu）以西340公里的迪帕亞爾（Dipayal）附近，美國地質調查所測得震源深度為15公里。

這起地震發生在當地時間今天凌晨2時（台灣時間凌晨4時15分），鄰國印度北部都可以感受到震動。

地震讓許多人嚇得驚惶失措，印度首都新德里（New Delhi）居民紛紛在社群媒體上張貼影片，可見燈具和柵欄隨地震搖晃。

印度國家地震中心（Indian National Center for Seismology）通報這起地震規模為6.3。

目前沒有立即傳出嚴重毀損的消息，美國地質調查所估計釀成死亡的可能性也不高。

幾小時前，尼泊爾西部昨晚9時左右也發生規模4.8地震，震源深度為10公里。（譯者：徐睿承/核稿：李佩珊）1111109