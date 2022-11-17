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美國男子駕車衝撞耶誕遊行釀6死 被判無期徒刑

2022/11/17 14:02
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（中央社華盛頓17日綜合外電報導）40歲男子布魯克斯（Darrell Brooks）去年11月在美國威斯康辛州的沃基夏市（Waukesha）駕車衝撞耶誕節遊行隊伍，造成6人喪命，他今天被判無期徒刑，且不得假釋。

法新社報導，經過3週審訊，陪審團今年10月認定布魯克斯犯下一級蓄意謀殺、魯莽危害他人安全、肇事逃逸等多項罪行。

司法機關在沃基夏舉行為期兩天的量刑聽證會，布魯克斯在會中面臨終身監禁。

法官多洛（Jennifer Dorow）表示，布魯克斯駕車衝撞共68人，她說：「坦白講，你活該。」

多洛說，布魯克斯「完全無視他人生命」，並提到他過往的犯罪紀錄，說他「完全沒有悔意」。

當時遭布魯克斯衝撞的受害者15日出庭作證，描述他們的創傷和痛苦。

布魯克斯的母親則為兒子辯護，稱他有精神方面的問題，將他安置在收容所會更合適。

布魯克斯說，他很抱歉，但他自己也不知道為什麼會那麼做。他說：「這是我自己也難以找到答案的問題。」

此案造成4名女性、1名男子、1名8歲女童喪生，還有數十名觀看或參加遊行的人受傷。（譯者：李晉緯/核稿：曾依璇）1111117

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