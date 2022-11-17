出席APEC部長會議 鄧振中：台灣願意接受CPTPP高標準

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亞太經濟合作會議（APEC）雙部長會議17日在泰國曼谷舉行，國發會主委龔明鑫（左）、行政院政務委員鄧振中（右）代表台灣出席，會後兩人在記者會中透露，過程中至少與6到8國部長級官員交流。中央社記者王騰毅攝 111年11月17日

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（中央社記者曾智怡曼谷17日電）APEC雙部長會議晚間落幕，代表台灣出席部長會議的國發會主委龔明鑫、行政院政務委員鄧振中表示，此次至少與8國部長層級官員交流，積極向各會員表達台灣非常希望能參加更多區域整合組織，也願意接受CPTPP高標準。

今年亞太經濟合作會議（APEC）年會睽違3年恢復實體會議，龔明鑫、鄧振中結束部長級年會後，晚間舉行雙部長記者會說明此行成果。

外界關注與美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）舉行雙邊會談可能，鄧振中表示，「戴琪的確一整天都坐在會場裡面，很認真也非常敬佩她的認真，我沒有辦法證實是否有討論，但是不會放棄」。

鄧振中說，台灣疫情處理得宜、經濟表現好，可以感覺大家對台灣的興趣更高，「有沒有打招呼絕對有，就在隔壁而已」，日本雙部長則坐在對面，「不打招呼都不行」。

龔明鑫補充，今年部長會議時間吃緊，政委利用時間與各國代表交流，起碼與6到8個國家交流，「我沒有看到的部分可能更多」，例如休息時間也和戴琪談笑風聲，「笑得很大聲」，互動非常好，不過談什麼就不知道。鄧振中說，大家都很珍惜這個場合。

至於是否與中國代表互動，鄧振中與龔明鑫都表示沒有。

台灣已在去年申請加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），被問及APEC年會期間是否會積極與CPTPP成員國互動交流，鄧振中表示，「可以感覺到會場大家都急切有事情要談」，台灣方面積極向各會員表達三件事，第一，台灣非常希望能參加更多區域整合組織，第二，台灣願意接受CPTPP高標準。

第三，CPTPP正在處理英國入會案，處理時間也超過預期，短期內無法完成，但均會讓其他國家部長清楚了解，一旦英國入會案告一段落，台灣希望能加快申請。他強調，最重要傳達的訊息是向大家表示台灣願意接受高標準，且並非空話，事實上已採取很多具體措施。

由於中國國家主席習近平出席APEC，是否相較過去更有壓力，鄧振中表示，並非比較、競爭關係，台灣參與APEC 20、30年給予大家的印象，「是誠誠懇懇參與APEC茁壯」，過程中台灣也得到很多好處，現在政府、民間、學術部門都屬於APEC一環，台灣參與很深。（編輯：林淑媛）1111117