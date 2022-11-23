世界大學就業能力排名 台大、台科大入前100強

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（中央社記者陳韻聿倫敦23日專電）英國「泰晤士高等教育」特刊（THE）今天公布2022年世界大學就業能力排行榜，台灣有2所大學進入前100強，分別是排名第85和第86的台灣大學和台灣科技大學。

自2010年起，THE每年發布世界大學就業能力排名（Global Employability University Ranking and Survey, GEURS），依序列舉表現最佳的全球前250名大學院校，台灣2014年首度有大學入榜。

除了台灣大學及台灣科技大學，台灣另一所進入2022年排行榜前250強的大學，是排名第215的清華大學。

全球排名方面，第1至第10依序是美國麻省理工學院（MIT）、美國加州理工學院（California Institute of Technology）、美國哈佛大學（Harvard University）、英國劍橋大學（University of Cambridge）、美國史丹佛大學（Stanford University）、英國牛津大學（University of Oxford）、日本東京大學、新加坡國立大學、美國普林斯頓大學（Princeton University）、美國耶魯大學（Yale University）。

這份特刊顯示，就業能力排名的依據是各國企業雇主的投票結果，票數總計9萬8014票，相關企業在2022-2023年度預計向各國大學畢業生提供總計約80萬個就業機會。

在全球趨勢方面，特刊表示，受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響， 「數位能力」成為各國雇主最重視的職場新鮮人能力，接著是學科專業、工作專長。

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特刊指出，今年有44個國家地區獲納入世界大學就業能力排名。以進入前250強的大學院校總數而言，排名第1至第4的國家依序是美國（55所）、法國（18所）、德國（17所）、英國（14所），接著是中國及加拿大（皆為11所）並列第5。

另外，澳洲及荷蘭（皆為9所）並列第6，日本及南韓（皆為8所）並列第7，瑞士、西班牙及印度（皆為7所）並列第8，瑞典（6所）、義大利（5所）則排名依序為第9、第10名。（編輯：韋樞）1111123