秦剛演講自認「戰狼」 暗示將卸任返國

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（中央社台北8日電）中國駐美大使秦剛是下屆中國外交部長熱門人選，他近日在美國一場演講中自認是「戰狼」，另提到在美工作500天來收獲了很多友誼，感謝大家的支持和幫助，似乎暗示將卸任返國。

秦剛在10月的中共20大當選中央委員，是中國外交系統唯一躋身中央委員的副部級官員，也是首名在任期內躋身中委的駐美大使，並且是外界眼中下屆中國外交部長熱門人選。

香港星島日報今天報導，秦剛6日應邀出席美中貿委會年度晚宴，並獲頒「傑出貢獻獎」。他在演講表示感謝，並說：「感謝（美中貿委會）葛士柏主席對我的熱情介紹。但你忘記了一點，你沒有說秦剛大使是『戰狼』。」引起哄堂大笑。

報導指出，秦剛暗示自己將返國。

秦剛在演說中表示這個獎項是對他的信任和榮譽，「天下沒有免費的晚餐，看來是美中貿委會希望我在促進兩國經貿關係方面做得更多吧。我也願意這麽做。在美工作這500天來我同美工商界保持了密切交往，收獲了很多友誼，感謝大家對我工作的支持和幫助。」

他說近半世紀以來，中美經貿關係是兩國關係的壓艙石和推進器，如今作爲世界前兩大經濟體，中美需要合作且能夠合作的空間更大了。有人認爲中國將從開放走向封閉，這完全沒有根據，中國開放的大門沒有理由也絕不會關上。

此外，對於中國近日鬆綁防疫，他說會在科學精準防控基礎上，繼續動態調整相關措施，進一步便利中美商業和人員往來。（編輯：唐佩君/周慧盈）1111208