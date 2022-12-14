日本小學生修學旅行遭丟包 卡車司機助送回

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（中央社東京14日綜合外電報導）日本福井市一所小學日前舉行修學旅行，在停靠高速公路休息站後出發時，因帶隊老師疏忽造成小六男童被「丟包」。這名男童後來在善心卡車司機協助下，平安無事跟師生會合。

日本「福井新聞」報導，福井市教育委員會表示，修學旅行是在10月27日到28日舉行。78名小六學童分乘3輛巴士，結束首日在京都市觀光行程後，準備前往福井縣蘆原市的下榻處。

10月27日下午4時左右，巴士在高速公路一處休息站停車休息，出發時未注意一名男童未上車就離開，沒多久後有男同學發現這名男童沒搭上車，並通知帶隊老師。

當時在休息站的卡車司機發現男童落單後上前詢問，並跟校方取得聯繫；這名男童後來由另一位要前往福井方面的卡車司機，載往米原市跟師生搭乘的巴士會合。

男童身體方面並沒有任何問題，讓校方決定依原定行程繼續這趟修學旅行。

福井市教育委員會表示，車輛停車休息後必須要確認人數是否到齊，且巴士應該要折返回事發休息站載人才對。

教育委員會除了給予教師等人口頭注意外，也要求學校修正緊急狀況因應作法，避免類似情況再度發生。這間小學將於12月16日舉行家長說明會說明此事。（譯者：黃名璽/核稿：劉文瑜）1111214