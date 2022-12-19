駐葡萄牙代表促在台設處 盼雙方從觀光啟始交流

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

駐葡萄牙代表張崇哲接受葡萄牙國家通訊社（Lusa）訪問時強調，葡萄牙政府是時候在台北開設代表處，以促進兩國人民之間的旅遊和商務交流。（駐葡萄牙代表處提供）中央社記者唐雅陵聖保羅傳真 111年12月19日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者唐雅陵聖保羅18日專電）駐葡萄牙代表張崇哲本週接受葡萄牙國家通訊社（Lusa）訪問時強調，葡萄牙政府是時候在台北開設代表處，以促進兩國人民之間的交流，雙方不妨先從觀光旅遊開始發展實質關係。

聯合國大會在1971年通過第2758號決議，承認中華人民共和國政府的代表為中國在聯合國組織的唯一合法代表後，中華民國陸續與絕大多數國家斷交，現在只與十多個國家保持正式外交關係。

葡萄牙於1979年2月8日與中國建立外交關係，中華民國駐里斯本大使館關閉。

然而，台灣自1988年以來開始發展務實外交，與許多國家互設代表機構，維持經濟文化交流，例如西班牙、義大利、法國、德國、比利時等歐洲國家（不包含歐盟）都在台北設有代表機構，維繫雙邊關係。

張崇哲在葡萄牙國家通訊社18日刊登的專訪中表示，葡萄牙是時候在台北設代表處了，以便兩國人民之間可進一步交流；雙方不妨先從推動旅遊業開始發展實質性關係。

在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發前，台灣出國旅遊人數逐年成長，2019年達到歷史新高1710萬1335人次，其中歐洲地區36萬3583人次（占2.13%），但葡萄牙只有約7370人次。

張崇哲建議葡萄牙航空公司（TAP）可以開通台北與里斯本之間經澳門的航線，但這將意味著葡萄牙政府授權簽署航空協定。

張崇哲在專訪中說，台灣與葡萄牙的經貿交流活動沒有政治意圖，不會威脅到葡萄牙與中國的關係。葡萄牙可以像其他國家一樣，通過里斯本和台北的代表處之間簽署協定。

張崇哲指出，台灣遊客目前多前往與台北有直飛航空聯繫的歐洲城市，如阿姆斯特丹和巴黎，然後再前往歐洲各地。但若有飛往里斯本的航線，台灣遊客也可以先飛到葡萄牙旅行，然後再前往其他目的地，葡萄牙將受益匪淺。

此外，更多的直接接觸也將允許來自台灣和葡萄牙的企業建立雙邊貿易關係，開展各種類型的業務。

張崇哲說他對旅遊領域充滿信心，但隨後可以擴大合作，比方葡萄牙在再生能源方面非常發達，台灣半導體、電腦週邊、光電科技、通訊產業等高科技產業也在世界經濟具知名度。

例如巴西10月總統大選使用的電子投票箱，就是張崇哲協助找到一家台灣公司提供控制元件。張崇哲在專訪中表示：「如果不是台灣的微處理器，巴西現在可能沒有新總統。」

根據葡萄牙經濟部戰略與研究辦公室（GEE）數據，2021年葡萄牙與台灣之間的貿易逆差逾3.35億歐元，葡萄牙向台灣出售產品價值近1.34億歐元（占葡萄牙出口總額的0.21%），而進口額逾4.7億歐元（0.57%）。

數據顯示，在葡萄牙國際貿易排名中，台灣在2021年進口排名第23位，出口排名第46位。（編輯：韋樞）1111219