加拿大8少女街頭結黨行凶 59歲流浪漢枉死

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（中央社渥太華21日綜合外電報導）加拿大警方表示，8名少女因在多倫多當街刺死一名59歲長者，遭控謀殺罪。警方指出，這群少女是透過網路結識彼此。

綜合法新社與路透社報導，加拿大警方昨天在記者會上表示，這群年齡介於13至16歲的少女18日午夜過後在多倫多市中心襲擊這名男性受害者。

警方還說，涉案的3名13歲少女、3名14歲少女及2名16歲少女遭控犯下二級謀殺罪。目擊者告訴加拿大電視公司新聞網（CTV News），其中一名少女試圖拿走受害者的酒時，發生了這起攻擊案。

外界對於這幾名少女的所知並不多，只知道她們是透過社群媒體結識彼此。警方表示並不清楚她們是如何、為何於當晚在多倫多市中心會合。

這幾名少女在攻擊案發生不久後在附近落網，警方查扣幾件武器。警方還認為，在這起攻擊致死事件發生前，這群少女還涉及另一起暴力口角。

這名59歲受害男子接受救護人員治療，但不久後在醫院傷重不治。

警方表示，這名男子近日遭遇「倒楣事」後，一直住在多倫多一處遊民收容所，但有持續獲得家人接濟。

根據今年8月公布的數據，加拿大犯罪率比起美國相對要低，但2021年暴力犯罪率較1年前增加5%，而北美許多城市都有這樣的趨勢。（譯者：李佩珊/核稿：嚴思祺）1111222