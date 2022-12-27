更多編輯台推薦新聞：
明年住宅家電汰舊換新節能補助每台3000元 申請方式這裡看
生活

明年住宅家電汰舊換新節能補助每台3000元 申請方式這裡看

張惠妹演唱會高雄10場次出爐 嗨唱三天三夜可望盡情「跳起來」
娛樂

張惠妹演唱會高雄10場次出爐 嗨唱三天三夜可望盡情「跳起來」

巴黎庫德族人遭槍殺為何矛頭指向土耳其 看懂法國族群新仇舊恨
國際

巴黎庫德族人遭槍殺為何矛頭指向土耳其 看懂法國族群新仇舊恨

裴洛西訪台、安倍晉三遭槍殺...中央社鏡頭帶你回顧2022
專題

裴洛西訪台、安倍晉三遭槍殺...中央社鏡頭帶你回顧2022

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
監委批恩恩案政府失靈 糾正衛福部新北市政府
首頁 / 國際
人工智慧
新聞專題
人工智慧
首頁 / 國際

英國分析：運用AI診斷中風 康復患者增兩倍

2022/12/27 11:21
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社倫敦27日綜合外電報導）根據今天公布的新研究，尖端人工智慧（AI）技術讓恢復到能從事日常活動的英國中風患者人數增加兩倍。

法新社報導，初階分析發現，以包括AI技術等方法照料11萬1000多名疑似中風的患者，可讓看醫生到開始接受治療的時間縮短超過60分鐘，進而提高治療效果。

研究人員分析Brainomix e-Stroke影像平台，發現能恢復日常活動的患者比率從16%增至48%。

英國國營國民保健署（National Health Service）有11個中風治療網絡使用英國醫療科技公司Brainomix研發的AI技術，診斷中風並判定最佳治療方法。

這個平台協助醫師解讀腦部掃描，並讓他們能夠遠端與全球各地的專家分享影像。

英國衛生大臣巴克雷（Steve Barclay）在聲明中說：「AI有改變國民保健署的潛能，能更快、更精確地做出診斷，並確保患者能在需要時獲得所需療法。」

「Brainomix是AI可以達到什麼地步的極佳例子，運用AI的力量對醫學中最具時間敏感性的疾病之一做診斷，能爭取保命時間。」

身為中風患者的教學助理威爾森（Carol Wilson）說，她因為AI馬上及時診斷出中風並接受治療，在就醫當天晚些時候，她就可以坐起來傳簡訊給家人。

之後回到工作崗位的威爾森說，她「中風兩天後就能返家並開始走動」。

英格蘭國家醫療保健服務（NHS England）轉型部主任費瑞斯（Timothy Ferris）醫師說，這個治療方法「運用AI的潛能，協助專家提供能改變生命的照護」。英國每年有超過8萬5000人中風。

「醫院對有類中風症狀的患者做初步評估時，省下的每一分鐘都可大幅提升患者健康出院的機率。」

Brainomix成立於2010年，是牛津大學（Oxford University）的衍生公司，旗下的e-stroke平台獲得30多國的330多家醫院使用。（譯者：張曉雯/核稿：陳昱婷）1111227

#威爾森
#英國
#Brainomix
巴克雷
工會106年來將首次罷工 英國護理師堅稱不得已 英國救護車人員加入罷工潮 政府拒絕加薪
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀