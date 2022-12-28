駐處與特拉維夫市府合作 扎根培育新創人才

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駐以色列代表李雅萍（中）27日由特拉維夫市府人員陪同，參訪「特拉維夫基金會」贊助的HEMDA（科學教育），並接受基金會執行長歐倫（Hila Oren） （左）頒贈駐處感謝狀。右為HEMDA校長李芙絲茲（Ela Livshits）。（駐以色列代表處提供）中央社記者賴素芬特拉維夫傳真 111年12月28日

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（中央社記者賴素芬特拉維夫28日專電）駐以色列代表李雅萍27日由特拉維夫市府人員陪同，參訪「特拉維夫基金會」贊助的HEMDA（意為科學教育），並接受這個基金會頒發感謝狀給駐以色列代表處，因駐處曾捐贈該中心培育科研人才計畫經費。

這次經費捐贈贊助HEMDA計畫是李雅萍今年9月拜會特拉維夫市長赫爾代（Ron Huldai，另譯：胡戴伊）後，雙方共同催生的合作成果。HEMDA是希伯來語「科學教育」的縮寫，是特拉維夫高中的科學教育機構，教學比普通學校更具深度和包容性，負責根據以色列課程為特拉維夫19所高中9至12年級資優學生教授高階物理、化學和電腦科學課程，幫助他們準備入學考試等。

在基金會執行長「歐倫」（Hila Oren）博士和市府國際關係主任比利佐斯基（Eliav Blizowsky）等官員陪同下，李雅萍於參訪時與HEMDA高中學生及授課教師互動。她期勉學生認真學習、激發創意，未來也可爭取參與更進階的台以科研計畫機會，成為雙邊科研及新創合作尖兵。

同時李雅萍在捐贈儀式指出，台以共享自由、民主、人權等共同價值，一樣重視科學教育、新創研究及培養科技人才，因此參與「特拉維夫基金會」推動HEMDA計畫更別具意義，雙方在青年及資優生科研教育領域還有相當可合作潛力與空間，樂見未來台以青年學子有更多交流及相互學習機會。

「特拉維夫基金會」（The Tel Aviv Foundation）成立於1977年，是特拉維夫市政府所屬的慈善機構。赫爾代自1998年起兼任這個基金會主席近25年，在教育、文化、環境、新創、社會服務及社區支持等領域推動約600項計畫，對促進特拉維夫的繁榮發展，使其成為充滿創意與機會之城有卓越貢獻。

這個基金會推動的HEMDA計畫目的是培養以色列基礎科學人才，提供特拉維夫不同族群及社經背景的高中學生科學教育環境及優良師資，激發學生對科學研究興趣，亦培養他們日後成為國家發展需要的科研人才。

此次透過經費捐贈的合作計畫再度彰顯台灣在國際教育合作的積極貢獻，以及推動青年教育不分國界、不分族群的普世價值。（編輯：陳惠珍）1111228