調查：僅56%日本主要企業看好2023年經濟前景

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（中央社東京3日綜合外電報導）日本共同社（Kyodo News）的一項問卷調查顯示，鑑於成本攀升與日圓貶值，日本主要企業對經濟前景的看法變得更加悲觀。

美聯社報導，昨天公布、針對117間企業的問卷調查發現，56%受訪企業預估今年經濟將出現成長，這項比例較1年前的84%大幅下降。

在這項年度調查中，預測成長的企業占比是10年來第2低，這些企業還表達了對2023年美國和中國經濟成長放緩的擔憂。

由於烏克蘭戰爭導致石油和其他原物料價格上漲，且日圓兌美元走弱，全球第三大經濟體日本面臨的風險也跟著增加。

黯淡的前景也反映出人們對全球衰退的擔憂。目前美國與其他主要經濟體的央行都不斷升息，以對抗通膨。

美元兌日圓匯率從2022年初的115日圓，升至去年最高點150日圓左右。今天的交易價格約為130日圓兌1美元。

只有3%的受訪企業表示，日圓走軟對他們有利；約1/3表示這是個負面因素，因為這會拉高製造和能源成本，損害他們的盈利。

儘管近幾週來染疫人數飆升，但隨著當局取消影響商業活動的防疫限制，消費者支出也一直復甦。多數預測2023年前景樂觀的公司都認為，這是樂觀的主要原因。

此外，有約1/3的受訪企業表示，預計今年經濟表現將持平，不致發生重大變化；還有7間公司認為將溫和萎縮。（譯者：施施/核稿：劉淑琴）1120103