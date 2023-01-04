安華出任首相後首次出訪 1/8赴印尼將見佐科威

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（中央社記者李宗憲雅加達4日專電）馬來西亞首相安華預計在1月8日至印尼展開為期兩天的正式訪問，這是他去年11月出任首相後首次出訪，預計將與印尼總統佐科威見面，討論雙邊貿易、勞工以及和棕櫚油有關的議題。

印尼媒體「時代報」（Tempo）今天報導，馬來西亞駐印尼大使館參贊安妮塔（Anita Kaur Gala Singh）證實，安華（Dato' Seri Haji Anwar bin Ibrahim）將在1月8日至9日訪問印尼，並在第二天與佐科威（Joko Ｗidodo）見面，但地點仍確認中。

不過，目前印尼外交部及總統府尚未對外發布相關消息。「時代報」指出，相關的訪問細節將在之後公布。早前，馬來西亞「星報」1日曾報導安華將出訪印尼的消息，並稱「兩人將針對馬印邊境、貿易、勞工和棕櫚油議題對話，屆時也可能會討論緬甸。」

去年12月，印尼外交部長勒特諾（Retno Marsudi）接待訪問印尼的馬來西亞外交部長贊比里（Zambry Abdul Kadir），贊比里這次也將會隨同安華訪問印尼。

安華去年出任馬來西亞首相時，佐科威向他表示祝賀，並稱安華是廣為人知且受到印尼人民尊重的人物。佐科威認為，在安華的領導下，印尼和馬來西亞的關係將取得進展。

他當時說：「我希望我們能很快見面，討論加強我們雙邊關係，包括經濟、邊境及有關保護我們公民的議題。」（編輯：黃自強）1120104