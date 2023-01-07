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荷蘭與葡萄牙跟進 要來自中國旅客附陰性證明

2023/1/7 12:16（1/7 12:47 更新）
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（中央社海牙6日綜合外電報導）荷蘭與葡萄牙政府今天加入其他國家行列，要求來自中國航班的乘客入境時須檢附COVID-19陰性證明。

法新社報導，目前已有10多個國家對來自中國的旅客祭出新的旅遊管制措施。在北京當局決定放寬嚴格的防疫措施後，中國國內COVID-19確診病例激增。

荷蘭衛生部表示，荷蘭的規定符合歐盟建議，將在10日生效。

荷蘭衛生部長庫帕斯（Ernst Kuipers）說：「我覺得祭出旅行限制作為當下歐洲整體防疫的一環很重要。」

阿姆斯特丹史基普機場（Amsterdam Airport Schiphol）是歐洲最大機場之一，也是數個洲際航班連結點的樞紐。

葡萄牙衛生部也在今天稍晚跟進，宣布自中國搭機的乘客登機前必須出示COVID-19陰性檢驗證明，新規定將自7日起生效。

這兩國政府今天在宣布新措施時還說，搭乘來自中國的航班時應佩戴口罩。

歐盟專家4日「強烈建議」27個成員國要求來自中國的航班乘客檢測COVID-19，並對入境旅客隨機採檢。

包括德國、法國、義大利與西班牙等數個歐盟國家已宣布自中國抵達的乘客須檢測COVID-19。（譯者：張曉雯/核稿：陳亦偉）1120107

#中國
#荷蘭
#歐盟
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