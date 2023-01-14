美尼米茲航母打擊群南海巡弋 中國兩船艦尾隨

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（中央社華盛頓13日綜合外電報導）美國有線電視新聞網（CNN）報導，美國海軍表示，美軍尼米茲號航空母艦打擊群12日開始在南海展開巡弋行動，遭到兩艘中國船艦尾隨。

一名國防官員告訴CNN，尼米茲號航空母艦打擊群（The Nimitz Roosevelt Carrier Strike Group）遭兩艘中國船艦尾隨在後。這個打擊群由一艘航母、一艘飛彈巡洋艦及3艘飛彈驅逐艦組成。

尼米茲號航空母艦打擊群具有「從太空至海底、跨越各坐標軸及領域」的致命及非致命能力。根據該打擊群指揮官，該打擊群是首次進入南海，為當前部署行動的一部分。

這個打擊群部署南海的時機，適逢美軍提升在南海區域存在以嚇阻中國。中國正在南海快速展開現代化，並擴展自身軍事及核子能力。

本週，美國與日本宣布，美國將在日本南部島嶼沖繩部署新的陸戰隊機動單位，以更妥善地因應中國升高的威脅。這個單位將具有先進情報及反艦能力。

此外，美日這兩個盟邦也宣布一系列其他新措施，意在強化兩國軍事合作。美日認為中國在該區域日益獨斷，這些措施旨在做出因應。

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3週前，一架中國海軍殲11戰機曾在南海上空逼近一架美軍RC-135偵察機，美方稱此舉是「不安全操作」。美國表示，美方飛機被迫採取迴避動作，以避免碰撞，當時中方飛機距離在20英尺（6公尺）範圍內。

這次事件凸顯南海的固有緊張情勢，中國政府在南海建設人造軍事化島礁，促進對於南海的主權聲索，但美國及盟邦不承認這些主張。（譯者：陳正健/核稿：戴雅真）1120114