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彭博：蘋果延後發表AR眼鏡 MR頭戴裝置今春上市

2023/1/18 17:12（1/18 18:03 更新）
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彭博報導，蘋果公司今年打算推出混合實境的頭戴裝置。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）
彭博報導，蘋果公司今年打算推出混合實境的頭戴裝置。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）
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（中央社紐約17日綜合外電報導）彭博今天報導，蘋果公司（Apple Inc）因技術挑戰，無限期延後輕量型擴增實境（AR）眼鏡上市計畫，但今年仍打算推出混合實境（MR）頭戴裝置。

這家iPhone製造商的MR頭戴裝置預計今年春季發表會上市，要價約3000美元。

蘋果的MR裝置，將與臉書（Facebook）母公司Meta Platforms Inc去年底上市的頭戴裝置Quest Pro競爭。Quest Pro要價1500美元，僅蘋果裝置的一半。

據報導，這款MR裝置的新版本最快將於2024或2025年初推出，蘋果現在計畫將焦點放在壓低其價格，而不是致力發展AR眼鏡。

蘋果的目標是使用與iPhone同等級的晶片，而非高階麥金塔電腦的晶片。

The Information網站率先報導蘋果公司打算推出價格較低廉的MR裝置。（譯者：鄭詩韻/核稿：林治平）1120118

#蘋果
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#蘋果公司
彭博
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