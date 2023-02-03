亞股多收高 投資人關注美國就業數據

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（中央社香港3日綜合外電報導）在美國股市上漲後，亞洲股市今天普遍走揚。不過，市場對於美國聯準會可能暫停升息的樂觀情緒，正被緊縮貨幣政策1年後的全球經濟前景憂慮抵消。

法新社報導，華爾街巨擘蘋果公司（Apple）、亞馬遜公司（Amazon）和谷歌（Google）母公司Alphabet的獲利令人失望─3家公司的總值接近5兆美元─表明較高的借貸成本和高漲的通貨膨脹正壓制著消費者需求。

這些公司的數據是在1週快結束時公布，1月股市大部分時間的反彈在此刻遇到障礙，因為投資人擔心市場已過度買進，經濟發展未來還有很多障礙。

這些擔憂掩蓋對中國重新開放並從清零政策打擊商業活動近3年後復甦的樂觀情緒。

這些擔憂也抵消美國聯邦準備理事會（Fed）認定已從降低通膨數十年高點取得進展而產生的積極情緒，這些積極情緒助長聯準會升息週期即將接近尾聲的希望。

現在投資人目光正轉向今天晚間公布的美國就業數據，這些數據將使人們更清晰了解美國這個世界最大經濟體的狀況。

SPI資產管理公司（SPI Asset Management）策略師殷尼斯（Stephen Innes）說：「只要就業數據不出現斷崖式爆跌，引發經濟衰退的憂慮（強烈反應），市場就可能恢復今年所有最受歡迎的交易。」

經歷開盤震盪後，亞洲大多數股市今天都上漲。東京、雪梨、首爾、新加坡、威靈頓、台北、馬尼拉、曼谷和雅加達股市都走高，但香港股市因拋售科技股而下跌，上海股市也走低。

在東京股市，日經225指數收漲0.4%，來到27509.46點。港股恆生指數收跌1.3%，來到21672.07點。上海綜合股價指數下跌0.7%，來到3263.41點。（譯者：林沂鋒/核稿：嚴思祺）1120203