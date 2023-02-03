歐盟准許昆蟲食品 卡達重申伊斯蘭禁令不得食用

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社杜哈3日綜合外電報導）在歐洲聯盟（EU）為許可食品添加新的昆蟲原料後，中東國家卡達重申不得食用昆蟲的伊斯蘭教禁令。

法新社報導，卡達衛生部昨晚發表聲明說，昆蟲製品不符合「清真食物製成技術上的教法規定」。

聲明中還說，波斯灣合作理事會（Gulf Cooperation Council）法規「以及主管當局的宗教意見」都禁止「食用昆蟲或萃取自昆蟲的蛋白質與補充品」。

卡達當局表示，作此宣布之前，「有些國家決定，批准使用昆蟲成分製成食品」。

卡達並未指明是哪些國家，但歐盟執行委員會（European Commission）上個月批准使用小粉蟲（lesser mealworm）的幼蟲和一種蟋蟀製品來製造食品。小粉蟲屬甲蟲類。

世界各地早已有些群體將昆蟲當做蛋白質來源，直到尋找肉類等會使溫室氣體增加相關食品的替代品壓力增大後，食用昆蟲才得以擴大普及化。

歐盟目前已批准4種昆蟲可用作「新穎食品」，不過所有內含昆蟲成分的食品都必須標示清楚。

有學者指出，伊斯蘭教法對昆蟲可否食用並無明確規定。不少人認為，蝗蟲是合法清真食物，因為可蘭經（Koran）提及這種昆蟲。但許多伊斯蘭律法學者反對食用其他昆蟲，理由在於不清潔。（譯者：張佑之/核稿：陳彥鈞）1120203