倫敦旅展台灣館 環島、鐵道旅遊詢問度高

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倫敦消費者旅展2至5日舉行，台灣館呈現多元的自然與文化旅遊主題，吸引不少家庭參觀，環島、鐵道、登山行程的詢問度特別高。（觀光局駐倫敦辦事處提供）中央社記者陳韻聿倫敦傳真 112年2月4日

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（中央社記者陳韻聿倫敦3日專電）倫敦消費者旅展（Destinations. The Holiday & Travel Show）2至5日舉行，台灣館呈現多元的自然與文化旅遊主題，吸引不少家庭參觀，環島、鐵道、登山行程的詢問度特別高。

旅展在奧林匹亞會展中心（Olympia London）舉行，交通部觀光局倫敦辦事處與國籍航空業者和英國本地旅行社共同參展、行銷台灣旅遊觀光。

辦事處指出，此次展會是疫後首次重啟，台灣館人氣旺，參觀民眾以銀髮族及家庭為主，許多人詢問哪一個季節適合赴台旅遊、推薦景點、主題式行程、交通資訊等。台灣館從自然、文化、美食、樂活等面向呈現多元主題旅遊，吸引不少民眾將台灣納入行程規劃。

除了旅遊諮詢，台灣館還舉辦書法體驗、打卡送台灣燈會兔年提燈等活動，十分吸睛，民眾紛紛駐足參與。

辦事處表示，國境開放後，全球旅遊業者蓄勢待發；台灣期待透過展會宣傳推廣、帶動國際旅客來台灣旅遊。（編輯：徐睿承）1120204