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羅馬尼亞遭規模5.6地震襲擊 未傳出重大災損

2023/2/15 02:22
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（中央社羅馬尼亞首都布加勒斯特14日綜合外電報導）根據美國地質調查所（US Geological Survey），羅馬尼亞今天遭到規模5.6地震襲擊，保加利亞和塞爾維亞等鄰國都感受得到地震。

地方媒體報導和社群媒體貼文顯示，羅馬尼亞建物和汽車輕微受損，人們倉皇逃出建築。未傳出有人受傷或重大災損。

根據美國地質調查所網站，這起地震發生在當地時間下午3時16分，震央在羅馬尼亞西南部的戈爾日（Gorj）縣，震源深度10公里。

羅馬尼亞同一地區昨天也曾遭到規模較小地震襲擊，沒有造成傷亡或災損。

羅馬尼亞國家地球物理研究所（National Earth Physics Institute）今天表示，這些地震和上週襲擊土耳其與敘利亞交界地區的毀滅性地震無關，但是連連地震已引發部分居民擔心。

羅馬尼亞位於數個地震斷層上，專家已指出，這個國家發生地震的可能性很高。

1977年3月4日，一起強震造成1570人喪生和1萬1000多人受傷，傷亡大多發生在首都布加勒斯特。布加勒斯特位於弗朗恰（Vrancea）斷層上。（譯者：陳政一）1120215

#羅馬尼亞
#地震
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