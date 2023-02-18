美聯邦眾議員肯納率團訪台 將會蔡總統和張忠謀

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（中央社加州聖克拉拉17日綜合外電報導）彭博（Bloomberg）報導，在華府和北京關係面臨新的壓力之際，美國民主黨籍聯邦眾議員肯納（Ro Khanna）18日將率領代表團訪問台灣，強化美台經濟關係。

肯納的選區涵蓋部分加州矽谷（Silicon Valley）地區。他的辦公室在新聞稿中表示，肯納此行將會見總統蔡英文及台灣積體電路製造公司創辦人張忠謀，還有Alphabet Inc.旗下谷歌公司（Google）代表。

肯納在加州聖克拉拉（Santa Clara）受訪時說：「我很關注的是經濟議題，也就是半導體、製造業，要把（這些產業）帶回這裡。」他還說，他此行也打算申明一個中國政策。

代表團名單上還有德州共和黨籍聯邦眾議員龔薩雷斯（Tony Gonzales）、麻薩諸塞州民主黨籍聯邦眾議員奧金克勞斯（Jake Auchincloss）及伊利諾州聯邦眾議員傑克森（Jonathan Jackson）。奧金克勞斯和肯納是新成立的眾院中國事務特別委員會成員。

美軍本月初擊落一顆入侵本土領空的中國氣球，此事導致美國國務卿布林肯（Antony Blinken）推遲眾所矚目的北京行。肯納的訪台行程早在此事發生前就在籌備中。他說，他也有意在國務院認為今年適當的時機訪問中國。

肯納說：「此行在（氣球）事件前便已安排好，所以取消會釋出錯誤訊息。」

在肯納這趟台灣行之後，可能還有其他美國國會議員陸續訪台。共和黨籍眾院外交事務委員會主席麥考爾（Michael McCaul）先前透露，他計劃今年春天率團訪台；知情人士說，時間點可能落在4月休會期間。

共和黨籍眾院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）也表達有意在今年或明年某個時間點訪台。被問及是否會與麥考爾或麥卡錫同行時，肯納表示，他自己安排的台灣行就是「我計劃要做的事」。

肯納說：「我已清楚表明我也想和中國往來並訪問中國，我不確定議長或麥考爾是否也會採取相同做法。」

這些訪台計畫表明美國國會對台灣堅定不移的支持。根據彭博統計，2022年至少有37位美國國會議員訪台，是10年來最多。

其中，民主黨籍時任眾院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台一事點燃中國怒火，繼而在台灣周圍舉行大規模軍事演習。（譯者：李佩珊/核稿：曾依璇）1120218