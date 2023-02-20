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南太法國屬地發生鯊魚攻擊 1澳洲遊客不治

2023/2/20 15:45
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（中央社萬那杜19日綜合外電報導）有關單位表示，太平洋法屬新喀里多尼亞（New Caledonia）今天發生鯊魚在人潮洶湧海灘攻擊事件，1名59歲澳洲遊客被咬死。

法新社報導，當局表示被害人當時正在新喀里多尼亞首府努美阿（Noumea）一處海灘外約150公尺處的浮橋附近游泳，遭鯊魚咬好幾下。

當時另2名在附近駕船的人趕緊把遇襲男子帶回岸邊讓醫護人員救治。當地檢察官杜帕斯（Yves Dupas）告訴法新社，被害人的腿和雙臂都有嚴重鯊魚咬傷。

儘管救護人員施做心肺復甦術，男子仍當場死亡。當時很多在城堡皇家（Chateau-Royal）海灘目擊這起鯊魚攻擊事件的人都在水裡，人們一度驚慌逃回岸邊，警方也進行疏散。

努美阿市長拉加德（Sonia Lagarde）下令關閉事發地大部分的海灘，並在附近水域獵捕虎鯊和公牛鯊。

警方趕在夜色昏暗暫停行動前，用無人機追蹤，也確實發現兩隻鯊魚。檢方表示事發地有救生人員看管，因此全案將深入瞭解。

同樣在城堡皇家海灘附近，上月才發生一名49歲泳客被鯊魚咬成重傷的意外，幾天後另一名衝浪客也被鯊魚攻擊，所幸沒有受傷。

新喀里多尼亞位於澳洲東方1200公里，太平洋島國萬那杜（Vanuatu）南側。

根據佛羅里達自然歷史博物館（Florida Museum of Natural History）統計，當地的鯊魚攻擊事件總數排名全球第13。佛羅里達自然歷史博物館1958年起，就一直在記錄全球各地發生的鯊魚攻擊事件。（譯者：李晉緯/核稿：陳亦偉）1120220

#法新社
#澳洲
#鯊魚
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