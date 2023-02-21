巴西第二大報「聖保羅頁報」 首度派遣特派員駐台

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（中央社記者唐雅陵聖保羅20日專電）巴西「聖保羅頁報」日前派遣該報資深專欄作家尼爾森．德薩前往台北出任首位駐台特派員，該報希望藉由長駐台灣的特派員進一步關注亞洲情勢，並促進巴西民眾對台灣的認識。

駐聖保羅辦事處處長馮光中於去年2月間致函「聖保羅頁報」（Folha de São Paulo）高層，促請評估派員赴台設點，強調台灣多次獲得國際間旅外人士評選為最適合旅居國家之一，高度保障新聞及言論自由，崇尚人權法治，科技及經貿實力強大，建議該報派新聞人員長期駐台。

經過一年審慎評估後，「聖保羅頁報」決定遴派在該報服務已達37年，歷任編輯、文化版、國內版及國際版主編、編輯部總編輯助理及駐紐約特派員等職務的資深媒體人德薩（Nelson de Sá）出任首位駐台特派員。

「聖保羅頁報」成立於1921年，長期關注兩岸及國際情勢，是南美洲及葡語系國家最具影響力的新聞傳媒集團，現為巴西全國發行量第二大報紙，平均每日紙本及網路訂閱數合計約為35萬2500份。

「聖保羅頁報」立場自由激進，勇於批評時事，閱讀者多為巴西政經社會菁英階層，所屬傳媒集團包含紙本及網路電子報、民意調查機構、及相關藝文產業等。

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中國近年強力打壓其境內國際媒體，加上香港實施「國安法」後，中國司法勢力侵入香港，使香港的言論自由及司法獨立蒙塵，造成部分國際媒體紛紛出走中國及香港轉向台灣駐點。

根據人權組織「自由之家」（Freedom House）公布的2022年全球自由報告，台灣與冰島、德國並列全球第17名，網路自由排名為全球第5，全球「無國界記者組織」對台灣在亞洲區域媒體自由度表現給予高度評價。（編輯：高照芬）1120221