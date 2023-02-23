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搭聊天機器人熱潮 輝達營收預測優於華爾街估計

2023/2/23 13:49
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（中央社聖克拉拉22日綜合外電報導）美國晶片設計商輝達公司（Nvidia Corp）今天預測第一季營收將超越華爾街預期，執行長黃仁勳表示，輝達晶片支援聊天機器人等AI服務的數量「在過去60天內飛漲」。

路透社報導，輝達公布優於預期的營收前景，帶動盤後股價大漲8%。輝達是數據中心訓練型人工智慧（AI）晶片的全球最大供應商，現在已成為微軟（Microsoft Corp）等科技巨擘的主要硬體供應商，這些公司正在打造整合聊天機器人技術搜尋引擎等服務。

在科技業紛紛裁員之際，AI是科技公司仍砸錢投資的少數幾個領域之一。舉例來說，微軟與谷歌（Google）母公司Alphabet Inc裁減數以千計的員工，但都競相將聊天機器人技術引入搜尋引擎，儘管這類投資可能讓營運成本增加數十億美元。

分析師認為，輝達比其他公司更具優勢，能從這類成本增加的投資中受惠，因為輝達在用於加速AI運算的繪圖處理器（GPU）市場獨占鰲頭，市占率約80%。

黃仁勳在電話會議上宣布將推出新服務，將向企業直接供應雲端運算服務，提供輝達所有技術以協助他們發展自己的「生成式」AI服務。生成式AI可以產出文字、影像等其他形式的資料。

黃仁勳表示，AI仍「尚未在企業中廣泛發展，但我們相信提供雲端的所有技術，從基礎設施、作業系統軟體到預先訓練模型，我們可以加速生成式AI在企業中的運用」。

輝達預測本季營收達65億美元，正負誤差範圍2%。根據金融資訊供應商路孚特（Refinitiv）數據，分析師平均預期輝達第一季營收為63.3億美元。

輝達上年第四季（截至1月29日）營收為60.5億美元，高於分析師平均預估的60.1億美元。（譯者：張曉雯/核稿：徐睿承）1120223

#輝達
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#微軟
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