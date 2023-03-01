德國最大出版集團警告 AI可能「取代」新聞記者

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（中央社柏林28日綜合外電報導）德國媒體巨擘斯普林格今天警告，記者有被人工智慧淘汰的風險。

法新社報導，德國報業集團斯普林格（Axel Springer）執行長杜普納（Mathias Doepfner）在給員工的內部信件中提到：「人工智慧（AI）有可能讓獨立新聞業比以往任何時候都好，又或者直接取而代之。」

杜普納預測，AI電腦很快就會比人類記者更擅長「資訊整合」。

他認為媒體如果想要生存，就必須專注於製作獨家新聞、原創評論和專題報導。

杜普納表示，對媒體產業而言，調查報導、個人特質導向的專題報導和娛樂報導變得「愈來愈重要」。

杜普納也提到，探尋事件背後的「真實動機」仍然是記者的一項工作。

他說，AI工具如微軟（Microsoft）支持的ChatGPT等，有望帶來資訊「革命」。

ChatGPT使用大型語言模型（LLM）的AI技術，可以在短短幾秒內生成散文或詩歌等精美文本，因而在全球掀起風潮。

杜普納表示，斯普林格集團的目標是「完全數位化」，他還說，轉型需要「數年時間」。

他說，集團約85%的營收和95%的獲利來自數位活動。

杜普納表示，斯普林格將「同時發展新職缺和裁減工作」。該集團在全球擁有約1萬8000名員工，旗下刊物包括德國最暢銷的報紙「畫報」（Bild）。

近年來，斯普林格集團藉由收購新聞網站「財經內幕」（Business Insider）和美國的Politico，擴展國際業務版圖。（譯者：簡穎雅/核稿：劉淑琴）1120301