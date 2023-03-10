德國漢堡市爆教堂槍擊案至少6死 凶嫌在逃

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德國北部漢堡市間教堂9日驚傳槍擊案，至少造成6人死亡、多人受傷，行凶者仍在逃。（路透社）

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（中央社柏林9日綜合外電報導）德國網路新聞媒體Focus Online引述消防人員說法報導，德國北部漢堡市（Hamburg）一間教堂今天驚傳槍擊案，至少造成6人死亡、多人受傷，行凶者仍在逃。

漢堡市警方在推特（Twitter）發文指出，警方正在漢堡市阿爾斯特多夫區（Alsterdorf）進行一場大規模行動。警方正在調查案情，但未提供更多細節。

Focus Online報導，行凶者在逃，緊急救援人員和醫生目前仍在現場處理。

根據法新社報導，警方指出，這起槍擊事件發生在當地時間晚間9時許，還說有「一或多名身分不詳」的行凶者。

警方推文指出：「根據初步跡象，槍擊事件發生在大博斯特爾區（Grossborstel）德爾博格街（Deelboege）邊的教堂，有數人傷重，其中一些不治身亡。」

警方使用災難警告應用程式（App），警告當地民眾現在這個地區「非常危險」，居民須待在屋內避免外出，還說教堂四周已被警方封鎖，行凶者尚未落網。

警方未提供確切死傷人數，但若干德國媒體報導有6人喪生。（譯者：徐睿承/核稿：李佩珊）1120310