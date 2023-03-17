歐盟淨零產業法案補貼綠能 范德賴恩：比賽開始

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（中央社記者田習如布魯塞爾16日專電）歐洲聯盟執行委員會（European Commission）今天提出「淨零產業法」草案及「歐洲氫銀行」計畫，以因應美國和中國政府大量補貼綠能產業下，對歐洲競爭力的威脅。

歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）說：「比賽開始。比賽誰能在未來主導這個市場。」

自從去年8月美國「降低通膨法案」（Inflation Reduction Act, IRA）完成立法，包括3700億美元（約新台幣11.3兆元）用於對電動車等綠能產業的補貼，歐盟便開始討論自家版本的產業方案，以免歐洲企業在美國政策誘因下出走，衝擊歐盟各國的能源轉型和減碳大計。

今年2月執委會提出訂立「淨零產業法」（Net-Zero Industry Act，淨零是指二氧化碳排放量淨值為零），今天正式公布87頁的草案，將透過簡化投資審查、放寬政府補貼限制、減稅等方式，加速扶植歐盟的再生能源產業。

負責氣候政策的歐盟執委會副主席堤孟思（Frans Timmermans）在記者會說，這是一場新的工業革命，歐盟必須取得領先。根據草案說帖，2030年全球淨零科技市場年產值估計將達6千億歐元（約新台幣19.4兆元），是目前的3倍。

執委會並提出8項「戰略性淨零科技」（Strategic Net-Zero Technologies），在該法案及配套措施下享有最多優惠，並設定2030年前歐盟在這些領域的製造產能，必須達到歐盟整體能源裝置年度需求量的40%以上。這8項戰略性科技是：

-太陽電池（Solar photovoltaic）及太陽熱能（solar thermal）

-陸域和離岸再生風電

-電池等能源儲存技術

-熱泵（heat pump）和地熱（geothermal）

-電解槽（electrolysers）和燃料電池（fuel cells）

-永續生物氣體（biogas）和生質甲烷（biomethane）

-碳捕捉和儲存（Carbon Capture and Storage）技術

-電網（grid）技術

歐洲政治新聞網站Politico指出，核電大國的法國想讓新核能科技列入前述戰略優先名單未果，但剛萌發的小型模組核反應爐（small modular reactors）仍被認定為淨零科技之一，可依該法獲得部分行政程序簡化。

向來標榜自由市場原則的歐盟，對會員國從政府財庫補貼產業有著嚴格規範，但已接連因全球疫情衝擊民生經濟、俄烏戰爭帶來能源通膨危機而鬆綁，如今又為了力拚綠能經濟再放寬。

執委會在9日宣布一套「暫時性危機與轉型框架」（Temporary Crisis and Transition Framework），為淨零產業法的資金面舖路。根據該框架，當第3國祭出補貼，可能吸走原本打算在歐盟投資綠能案的企業時，歐盟會員國可以提出「相應」（matching）的補貼留住企業投資。

這個作法受到部分學者質疑，擔心可能造成跨國企業在不同政府之間討價還價賺補貼。

另一方面，氫能是歐盟力推的能源轉型重點之一，據執委會資訊，目前全球30%的氫能投資來自歐盟。范德賴恩去年9月提議設置「歐洲氫銀行」（European Hydrogen Bank），執委會今天也提出規畫說帖。

根據該說帖，歐盟目前氫能消耗量達8百萬噸，但多數是用天然氣製成（又稱藍氫），無助於降低碳排放，因此希望透過「歐洲氫銀行」擴大融資並協助供需媒合，讓利用再生能源製造的氫能（又稱綠氫）達到2千萬噸目標。

「淨零產業法」草案和執委會今天同步發布的「關鍵原料法案」（Critical Raw Materials Act）要點，是歐盟「綠色新政產業計畫」（Green Deal Industrial Plan）的兩個旗艦法案。

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這套企圖心龐大的計畫，讓執委會官員在記者會上多次被問到，當中國多年來早就透過政府補貼打造出具低成本競爭力的太陽能板、電池等綠能產業，歐盟如今才要強力扭轉局勢，如何競爭得過中國？

堤孟思坦言，在能源通膨下可看到許多歐洲家庭安裝來自中國的太陽能板，「我們不想讓這個速度停下來」，他樂見再生能源轉型加速，但也不想再犯下過度依賴單一國家的錯誤，因此需要提高產業自主性，投入更多資源開發更先進的科技，「我們必須要往前看」。（編輯：楊昭彥）1120317