台商送愛至印尼地震災區 居民製作海報感謝台灣

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（中央社記者李宗憲西爪哇17日專電）印尼席安約鎮去年的強震造成數百人傷亡、流離失所，台灣捐贈了10萬美金，委由台商組成的三輪慈善基金會統籌。基金會成員今天抵達地震災區捐贈物資，數百名居民製作海報表達對台灣的感謝。

三輪慈善基金會數十人今天中午從雅加達及萬隆（Bandung）等地驅車前往西爪哇省席安約鎮（Cianjur）地震重災區發放物資，現場聚集數百名居民，他們拿著氣球和海報，上面以印尼文寫著「非常感謝台灣」及「感謝『三輪慈善基金會』」，並高唱印尼的感謝歌曲，歡迎台灣人的到來。

三輪慈善基金會萬隆分會執行長柯百觀表示，今天共計會發放1200份賑濟包，此外，也向學校捐贈電扇，並解釋：「很多小朋友仍在帳棚內上課，現在天氣炎熱，帳棚內不通風，希望讓他們有電扇可用。」他說，「希望災民趕快度過難關，早日恢復正常生活」。

柯百觀向中央社表示，除了捐贈物資，基金會也將部分捐款用在重建幼兒園上，經研議已選擇4到6所政府立案、且尚未獲得援助的幼兒園協助重建，預計4月底後開始動工。

三輪慈善基金會的成員將物資從貨車卸下後，依序發放給災民。席安約鎮居民辛媞（Siti Nurjana）向中央社表示，她非常高興得到這些物資及孩子們的食物，並說：「感謝阿拉，一路上我們一直得到許多幫助，真的非常感謝台灣。」

另一名帶著小孩的父親則說：「很謝謝台灣，今天我拿到了一些日用品和零食。」

三輪慈善基金會執行長鐘文燐則指出，每份賑濟物資價值25萬印尼盾（約新台幣500元），裡面有毛毯、油、鹽、糖、乾糧等民生物資。他說：「經過一個多月在各地準備物資，並由基金會萬隆分會負責統籌發放。」

鐘文燐強調，「今天捐贈物資的行動，顯現台商在印尼除了做生意，也積極回饋當地居民，今天的活動相當有意義」。（編輯：高照芬）1120317