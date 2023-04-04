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俄外長批西方離間俄中 揚言必要時採強硬手段

2023/4/4 11:27（4/4 11:31 更新）
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（中央社莫斯科4日綜合外電報導）俄羅斯外交部長拉夫羅夫在今天刊出的訪問中表示，西方國家藉由議論俄國與中國之間的不對等關係，以及莫斯科對北京當局的依賴，試圖挑撥俄中關係。

路透社報導，拉夫羅夫（Sergei Lavrov）接受俄羅斯「辯論與事實」周報（Argumenty i Fakty）訪問時表示，歐洲聯盟對莫斯科的敵對立場，意味著它已「失去」俄國，莫斯科計劃在必要時，以強硬手段與歐洲打交道。

拉夫羅夫說，俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）上個月和中國國家主席習近平展開長達10小時的會談，在兩國之間推動「不只攸關雙邊」的「戰略協作夥伴關係」。

正當俄國努力在俄烏戰爭中取得勝利之際，蒲亭和習近平在今年3月20日至21日舉辦的會談上展現好交情，並允諾在軍事等方面強化兩國關係。

西方國家與烏克蘭一致譴責俄國入侵烏克蘭是一種帝國主義式的土地掠奪。

拉夫羅夫說，長期以來，俄中關係不對等的說法「一直普遍被不友好的國家誇大」。他說：「我們認為這是企圖為我們的成功蒙上陰影，挑撥莫斯科和北京之間的情誼。」

拉夫羅夫表示，歐盟和莫斯科不睦，是歐盟自作自受，因為歐盟力挺烏克蘭，向基輔的「犯罪政權」提供武器和相關訓練。

拉夫羅夫說：「在回應敵對的行動上，我們將根據俄羅斯的國家利益和外交實務中公認的對等原則，於必要時採取強硬手段。」（譯者：張茗喧/核稿：曾依璇）1120404

#拉夫羅夫
#俄羅斯
#習近平
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