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阿提米絲2號2024繞月 將首見女太空人進入深太空

2023/4/4 12:13
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（中央社休士頓3日綜合外電報導）美國國家航空暨太空總署（NASA）今天公布50多年來首次載人登月任務的成員名單，其中包括第一位進入深太空航行的女性和一位非裔男性。

法新社報導，保持女性最長單次太空飛行紀錄的太空人科克（Christina Koch），將成為明年「阿提米絲2號」（Artemis II）任務成員。NASA海軍飛行員葛洛佛（Victor Glover）則將在2024年11月將駕駛獵戶座（Orion）太空船繞月飛行，成為第1位參與月球任務的非裔。

機組員中還有47歲的NASA資深太空人魏斯曼（Reid Wiseman）擔任任務指揮官，另一位是同樣47歲的韓森（Jeremy Hansen），他曾是戰機飛行員，現在任職於加拿大太空總署（Canadian Space Agency）。

這3名美國人和1名加拿大人，將是1972年歷史性的阿波羅（Apollo）任務結束以來，首批進入太空深處探險的太空人。

44歲的科克是一名電氣工程師，她創紀錄地在太空中連續度過11個月，並在國際太空站（ISS）上參與首次全女性太空漫步，今天她回答記者詢問時表示：「我興不興奮？當然啊！」

46歲的葛洛佛表示，阿提米絲2號「不僅僅是往返月球的任務，這是讓人類登上火星的下一步」。

作為阿提米絲計畫的一部分，NASA目標在2025年將太空人送上月球。（譯者：鄭詩韻/核稿：陳昱婷）1120404

#阿提米絲
#科克
#NASA
阿提米絲
NASA公布新一代登月太空裝 靈活度和隔熱性能升級NASA無人太空船試飛成功 2024年將載人繞月
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