蒙古首都運60噸LNG卡車驚爆 街道陷火海6死14傷

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（中央社烏蘭巴托24日綜合外電報導）蒙古緊急事務官員指出，一部載運60噸重液化天然氣的卡車今天在首都烏蘭巴托發生車禍而爆炸，造成包括3名消防隊員在內，至少6人喪生，另有14人受傷。

法新社報導，國家緊急事故管理署（National Emergency Management Agency）在官網指出，出事的卡車於當地時間今天凌晨與一部汽車相撞而引發爆炸。

受傷送醫人員當中有十個人被燒傷、一名孩童中毒，還有3名嬰兒接受治療。救難人員趕赴現場進行搶救，火勢已被撲滅。

國家緊急事故管理署公布的照片顯示，消防人員清晨在陷入火海的街道上進行搶救。

照片中也可以看到兩部車車殼被燒毀、街道大規模受損，附近一間學校窗戶也慘遭祝融。

據當地網路新聞媒體報導，附近數棟建築很快就陷入火海，包括一棟住宅大樓，火勢並且波及許多汽車。

俄羅斯塔斯社（TASS）報導，當局建議附近居民撤離。

路透社報導，這起大火發生在烏蘭巴托的敦金蓋拉維市場（Dunjingarav market）附近，超過600名消防隊員、100部汽車投入灌救。（譯者：何宏儒/核稿：楊昭彥）1130124