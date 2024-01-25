電業對碳權需求疲軟 歐盟碳價預測下修

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（中央社倫敦24日綜合外電報導）由於來自發電廠等產業界需求疲軟，分析師已下調歐盟2024到2026年的每噸碳價預測。再生能源發電量增加，使燃煤等發電單元所需的碳抵換額度需求減少。

路透社查訪9名分析師後得出，歐洲排放配額（EU Allowances）現預測2024年每公噸碳價平均74.11歐元、2025年每公噸83.31歐元，較去年10月所做的預測分別下降11.3%與6.3%。

目前預測2026年每公噸100.13歐元，也比去年10月預測的102.97歐元少2.8%。

歐盟排放權交易系統（EU ETS）強制製造業、電力公司與航空公司必須為他們造成的每噸碳排付費，以利歐洲達成氣候目標。

倫敦證券交易所集團（LSEG）碳權研究主任范蘭丁翰（Paula VanLandingham）說：「歐洲各地的經濟成長短期內仍不振，很可能導致許多歐盟排放權交易系統規範產業別的相關需求進一步減少。」

德國聯邦統計局本月稍早表示，歐洲最大經濟體德國的產業輸出，去年11月連續第6個月下跌。

市場顧問機構「能源面向」（Energy Aspects）分析師李伊（Ben Lee）說：「我們看不出今年價格有太大上漲空間。基本面不利於投資者，投資者可能會再次作空，從而使價格面臨下降壓力。」

歐洲排放配額目前交易價格約每公噸62.5歐元，自年初以來已下跌超過20%。歐洲各地的再生能源發電輸出量勁揚，讓燃煤等發電單元的碳抵消額度需求大減。（譯者：陳亦偉）1130125