歐盟2040年氣候目標草案 化石燃料擬減8成

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（中央社布魯塞爾24日綜合外電報導）一份草案文件顯示，若歐盟要尋求在2040年底前將溫室氣體淨排放減少90%，屆時歐盟能源結構裡的化石燃料用量相較1990年，將大減80%。

為彌合現有目標間的差距，即在2030年底前將溫室氣體淨排放減少55%，以及在2050年底前實現淨零排放，歐盟正在草擬首個2040年氣候目標。

據路透社先前報導，歐盟執委會將於下個月首次對2040年目標提出建議草案，準備往2040年底前將溫室氣體排放從1990年水準減少90%邁進。

根據路透社23日取得的歐盟執委會建議草案，與2011年至2020年間的平均數字相比，這項目標將使歐洲在2031年至2050年間進口化石燃料的支出減少2兆8000億歐元（約新台幣95兆4319億元）。

草案中也提及到2040年左右，能源產業將需要透過擴大再生能源與核能規模，使它們合計生產歐盟90%以上的電力，並於屆時近乎實現零碳排。

草案指稱，要在2040年底前達成減排90%的目標，能源產業就必須逐步汰除煤炭，剩餘所用的化石燃料裡，60%將是用於陸輸、海運和空運的石油。

草案還指出，包括農業在內的各產業領域也需更快減少二氧化碳排放，其中非二氧化碳溫室氣體應在2040年底前相較2015水準減少30%。

這份草案文件也列出未成功應對氣候變遷的代價，即更具破壞性的極端天氣。如沒有將全球平均氣溫升幅控制在工業革命前基礎的攝氏1.5度內，可能會在2050年底前產生2兆4000億歐元的額外成本。（譯者：王嘉語/核稿：陳亦偉）1130125