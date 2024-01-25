歐洲上路車輛碳排10年來幾無減少 報告示警恐難達2030年減碳目標

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（中央社盧森堡市24日綜合外電報導）總部設於盧森堡（Luxembourg）的歐洲審計院今天表示，歐洲上路的大部分汽車碳排量與10年前水準相同，示警歐盟可能無法達成自身所訂的2030年減碳目標。

盧森堡最大英文電子報「盧森堡時報」（Luxembourg Times）指出，歐洲審計院（European Court of Auditors,ECA）在報告中提到，每輛柴油車的碳排放量維持不變，汽油車的碳排也僅減少不到5%。

歐洲審計院說，稽核員看的是道路上車輛的二氧化碳排放，而非實驗室條件下測出的數字。

歐洲審計院還說，由於歐洲改採電動車的速度緩慢，導致二氧化碳排放未能大幅減少。

歐盟已承諾，在2030年底將溫室氣體淨排放相較1990年水準削減至少55%。

歐洲審計院的報告總結指出，歐盟一項法規為2010年以後新登記的車輛規範平均碳排目標，但在過去12年裡，占新登記車輛3/4的汽、柴油車碳排幾乎沒變。

雖然自2018年來電動車銷售激增，從每百輛新車裡僅一輛，到2022年增長至每7輛中就有1輛是電動車，歐洲審計院仍總結，要使電動車普及率達到能大幅減少碳排的程度，將會是艱辛之路。

儘管各種相關排放數據都有經過歐盟執委會的核實，但歐洲審計院的報告仍發現，汽車製造商發布的新車數據準確性「不足」。

報告提到：「在2009年至2019年間，新車的實際排放量平均值未見下跌，這是因汽車製造商把重點放實驗室條件下的減排，而非實際道路上。」

歐洲審計院的報告直言，雖然觀察到自2020年來新車排放有較明顯改善，但除非加大改採電動車力道，並增設充電站點，歐盟將難以實現其2030年減碳目標。（譯者：王嘉語/核稿：陳亦偉）1130125