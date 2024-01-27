研究：潔淨烹調所獲碳權 基本上無減碳貢獻

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（中央社加州柏克萊26日綜合外電報導）包括殼牌石油與英國航空公司在內的大企業過去一年常購買潔淨烹調產生的碳權，然而一份新研究發現這種碳權基本上毫無價值。

潔淨烹調（clean cooking）藉由使用液化天然氣、太陽能或電力，以及諸如節能爐具等高效率烹調設備，避免燒柴烹飪以利森林保育、減少碳排，這些減碳效益再轉為碳抵換額度供企業、政府購買抵銷自身碳排，在很多較落後的國家地區開始風行。

然而金融時報（Financial Times）根據加州大學柏克萊分校（University of California Berkeley）研究人員23日發表的指出，這類經過碳權認證機構認證的9600萬個所謂「爐灶碳權」（cookstove credits），90%都沒有達到實際減碳。

「爐灶碳權」是自願性碳市場增長最快的商品類型之一，當以較潔淨或能源密集度較低的爐具，替換掉社區中傳統上依賴木柴、煤油等燃料和有害人體健康的爐灶，藉此減碳後取得碳信用額度。一個碳抵換信用額度理論上等於一噸二氧化碳排放。

據金融時報對世界最大碳權認證機構Verra的分析，德國能源業者意昂（E.ON）、能源巨擘殼牌（Shell）、易捷（easyJet）和英航（British Airways）等都是這股所謂「爐灶碳權」的企業大買家。

學者對市面上約40%發售的這類碳信用額度進行審查，由於對潔淨爐具的使用頻率和對每個爐具能減少的碳排過於高估，學者估計這種碳權的減碳效益，比所標榜的少9.2倍。

此外，研究人員還估計，一些以市場上最流行的方法學所售出的「爐灶碳權」，減碳效果比所聲稱少掉至少10倍。

研究報告共同作者、柏克萊碳交易計畫（Berkeley Carbon Trading Project）創始人海雅（Barbara Haya）表示，買爐灶碳權作為碳排抵銷額度，告訴消費者在消費、開車和搭飛機的同時已不用擔心碳排問題衝擊地球，然而這與實情相去甚遠。

但儘管爐灶碳權可能只是「買心安」，但推動潔淨烹調的人仍認為，這對於籌集解決開發中國家民眾料理產生的溫室氣體排放和有毒粒子等問題仍很重要。

受到荷蘭、加拿大和美國政府支持的潔淨爐具聯盟（Clean Cooking Alliance）表示，它們正與聯合國氣候機構、自願性碳市場兩大認證機構Verra和黃金標準（Gold Standard,GS）合作，研究改進衡量信用額度的方法。

根據潔淨爐具聯盟說法，全球每年約有2%的碳排來自烹飪時燒柴，且每年有400萬人因吸入烹飪時產生的煙而早死。

潔淨爐具聯盟執行長范德藍斯（Dymphna van der Lans）表示，鑒於潔淨烹調對因應全球暖化和改善健康的貢獻度，目前在推動上「資金嚴重不足」。

她說，儘管測量爐具減排效果本身就很困難且需要大量資源，但推動爐灶碳權有望填補資金缺口，並非一無是處。（譯者：王嘉語/核稿：陳亦偉）1130127