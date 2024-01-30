實現2050年淨零排放 研究：歐盟每年需投資50兆

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（中央社布魯塞爾29日綜合外電報導）由歐洲聯盟綠黨議員委託進行的一項研究顯示，歐盟每年將需投資1兆5000億歐元（約新台幣50兆5400億元），才能實現2050年淨零排放目標。

路透社報導，歐洲聯盟執行委員會（European Commission）將於下週建議歐盟，以1990年溫室氣體淨排放量為基準，在2040年削減90%，並勾勒為使歐洲在2050年前達成淨零排放所需的巨額前期投資成長。

根據歐盟綠黨議員委託智庫Institut Rousseau所做的研究，為達成淨零排放所需的大部分資金（每年1兆1600億歐元）可以透過調整現有支出獲得，這些支出大部分用於應對造成汙染的活動。

研究人員表示，這意味要從內燃機汽車、化石燃料生產和新機場等領域大量撤資，並大幅增加對公共運輸，翻新建築和擴大再生能源的投資。

歐洲議會議員正在為歐洲議會選舉做準備，隨著氣候變遷引發造成越來越嚴重損失的極端天氣，氣候政策預計將成為關鍵議題。

一些政府正以成本為由反對歐盟的綠色議程，在法國進行抗議的農民則呼籲撤銷若干歐盟的環境規則。民調顯示，若歐洲議會選舉產生更多民粹和右翼政黨議員，要通過抱負遠大的氣候政策將更加困難。

根據路透社所見的歐盟執委會一份關於2040年氣候目標的內部模式草案，其中也提到需要類似規模的投資，即每年約需1兆5000億歐元用於較少污染的能源系統。

研究人員指出，為達成淨零排放所需的資金主要將來自民間，但用於綠色轉型的公共支出也應翻倍，達到每年4900億歐元。

他們提到，相較之下，歐盟目前對化石燃料的補貼為每年3590億歐元。（譯者：王嘉語/核稿：徐崇哲）1130130