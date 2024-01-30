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拚淨零排放 沙烏地暫時放棄提高石油產能計畫

2024/1/30 20:37
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（中央社利雅德30日綜合外電報導）沙烏地阿拉伯國營石油公司沙烏地阿美（Aramco）今天表示，沙烏地政府已命令其產能維持在現行的每日1200萬桶，意味暫時放棄原本的提高產能計畫。

法新社報導，沙烏地阿美發布聲明說：「我們已接獲來自能源部的命令，要求將我們的最大永續產能（maximum sustainable capacity，MSC）維持在每日1200萬桶。」而非原先計劃的增至每日1300萬桶。

利雅德2021年10月宣布提高產能計畫，同月承諾最晚在2060年才達成淨零碳排放，引發環保人士強烈質疑。

沙烏地阿美表示，原本的計畫是最晚在2027年達成每日1300萬桶產能。

今天宣布的消息，預料不會對沙烏地阿拉伯的石油產量或出口量有立即影響。沙烏地自2022年10月開始一連串減少供油行動後，如今產量維持在每日900萬桶，遠低於產能1200萬桶。

沙烏地阿美已承諾，最晚在2050年達成「營運淨零」碳排放，也就是只包括自身廠區的碳排放，不包括客戶的汽車、電廠和暖爐燃燒沙烏地石油所產生的二氧化碳。

沙烏地阿拉伯能源部長阿卜杜拉齊茲親王（Prince Abdulaziz bin Salman）在去年12月召開的聯合國氣候變化綱要公約第28次締約方會議（COP28）中，強烈反對任何達成的協議內容明確提到要「逐步減用」或「逐步淘汰」化石燃料。

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最後，與會的近200國採納一份協議，內容聲明世界將「持續從化石燃料轉移」，以達成最晚在2050年實現淨零排放的目標。

沙烏地阿拉伯是世界最大原油出口國，而沙烏地阿美則是國家經濟的支柱。受到俄羅斯2022年2月對烏克蘭發動全面侵略、引發油價大漲的影響，沙烏地阿美當年全年獲利創新高，並使得沙烏地阿拉伯接近10年來首度出現預算盈餘。（譯者：張正芊/核稿：楊昭彥）1130130

#阿卜杜拉齊茲
#沙烏地阿拉伯
#沙烏地阿美
#淨零國際
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