研究：實測顯示汽車製造商嚴重低報碳排

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（中央社坎培拉31日綜合外電報導）一份最新報告顯示，儘管一些汽車製造大廠已改進溫室氣體排放量估算，但排放數字仍「嚴重低報」，有些車商的碳排量甚至比石油公司還嚴重。

英國「衛報」（The Guardian）報導，今天所發布的這份由諮詢公司Carbon Tracker和Nomisma做的研究，顯示汽車製造商公布的溫室氣體排放，和研究人員估算的排放量平均相差27%。

內文提到汽車製造商是世界上碳排放量最高的業者之一，它們發布自身對環境衝擊的方式必須改進。

這項在澳洲所做的實測是在幾個月前，而豐田（Toyota）日前才因柴油車輛排放測試準確性不合規，暫停出貨10種車款。

Carbon Tracker和Nomisma在研究中調查包括豐田、福斯（Volkswagen）、現代（Hyundai）和福特（Ford）等9家汽車製造商，利用獨立實測、銷售數據、企業永續性和財務報告來計算排放量。

報告發現，福特和旗下擁有吉普（Jeep）、愛快羅密歐（Alfa Romeo）、飛雅特（Fiat）等品牌的斯特蘭蒂斯集團（Stellantis）公布的排放量準確，而包括豐田、 BMW和福斯在內一些公司的碳排數字不夠準，但落差數字有改進。

報告發現，然而本田（Honda）和現代的碳排估算量存在巨大且「難以解釋」的差異，使研究人員費解。

Carbon Tracker高級分析師史考特（Ben Scott）表示，持續存在的差異證明企業仍有努力空間，且更嚴格的法規能使汽車製造業受益。

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史考特說：「為確保汽車產業脫碳，需要正確和精準地監控汽車製造商的排放量。汽車製造商仍持續大量排放二氧化碳，這個行業的碳排量和一些已開發國家的排放量不相上下。」

這份35頁的報告發現，一些汽車製造商的碳排放甚至超越石油公司，而全電動車是汽車製造商減少碳排的其中一種方式，縱使生產電池或充電使用的是非再生能源。（譯者：王嘉語/核稿：陳亦偉）1130131